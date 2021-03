Simona Halep nu merge la Dubai si va pierde 1000 de puncte WTA! Ce s-ar putea intampla cu pozitia ei in clasamentul mondial dupa absentele de la Doha si Dubai

Simona Halep s-a retras de pe tabloul principal al turneului WTA 1000 de la Dubai, Emiratele Arabe Unite. Prelungindu-si perioada de odihna pana spre sfarsitul lunii, cand si-a anuntat prezenta la competitia WTA 1000 de la Miami, Halep nu va avea sansa de a-si apara titlul castigat anul trecut in Dubai.

Neparticipand la Dubai, Simona Halep va pierde 1000 de puncte in clasamentul WTA si ar putea cadea pe locul 4 WTA, in scenariul in care Elina Svitolina fie s-ar impune la Dubai, fie ar avea trasee lungi la Doha si Dubai, adica sa bifeze la ambele intreceri calificari cel putin in faza semifinalelor.

Nu doar Simona Halep s-a retras de la WTA 1000 Dubai, ci si doua semifinaliste de la Australian Open, Jennifer Brady si Karolina Muchova.

Miami Open, programat pentru perioada 23 martie - 3 aprilie este urmatorul turneu la care Simona Halep si-a anuntat prezenta, dupa care va incepe sezonul de zgura, cel mai probabil la Stuttgart, Germania.

More bad news. Simona has withdrawn from Dubai and will no defend her title she won there last year. https://t.co/ZHSgAIHvi1