GALERIE FOTO SEXY | Ea este fotomodelul care i-a schimbat cariera: la 19 ani, tenismenul-minune al Italiei a dat lovitura in plan amoros

Incepand cu luna septembrie a anului trecut, Jannik Sinner (34 ATP) este intr-o relatie cu fotomodelul Maria Braccini.

La 19 ani, Jannik Sinner e numar 34 ATP, are in palmares doua titluri ATP si se mandreste deja cu un sfert de finala jucat intr-un Grand Slam, la Roland Garros in 2020.

Cand vine vorba despre tenisul masculin, italienii se mandresc cu sapte tenismeni in prima suta mondiala, avandu-l si pe Matteo Berrettini ca reprezentant in top 10 ATP, dar Jannik Sinner este, de departe, cel mai promitator jucator pentru viitorul pe termen mediu si lung al tenisului italian.

Jurnalistii din Peninsula de la Sport Fair au argumentat ca secretul succesului tanarului jucator, Jannik Sinner ar fi iubita sa, Maria Braccini, fotomodel care a impresionat marea parte a populatiei italiene prin frumusestea corporala.

"Sigur ca e posibil sa ai o relatie fiind tenismen profesionist. Suntem impreuna din septembrie, ea stie ca sportul e prioritatea mea absoluta; stie de ce are nevoie un atlet, e o tipa foarte linistita si nu pune nicio presiune asupra mea," a dezvaluit recent Jannik Sinner intr-un interviu oferit Rai Sud.

Maria Braccini s-a nascut in 2000 si are aproximativ 50,000 de urmaritori pe Instagram.