"E o rușine!" George Cosac, președintele FRT, enervat la culme

Alexandru Hațieganu
Preşedintele federaţiei a precizat că se află în tratative cu câţiva foşti jucători pentru a prelua postul lăsat liber de Horia Tecău.

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că este posibil ca decizia lui Horia Tecău de a renunţa la rolul de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României să fie legată de refuzul anumitor jucătoare de a se prezenta la lot, şi că în opinia sa acest lucru este o ruşine pentru sportive.

George Cosac, despre plecarea lui Horia Tecău din fruntea echipei de Billie Jean King Cup

"Este posibil ca Tecău să fi plecat pentru că fetele nu veneau la echipă. Nu mi-a zis în mod clar că acesta este principalul motiv, dar din punctul meu de vedere la performanţele lui Horia, la ce reprezintă el ca individ, tot ce înseamnă Horia într-un cuvânt, e jenant să poţi să-l refuzi sau să nu vii sau să nu îţi oferi serviciile. Mai ales că, în urmă cu un an, premiile oferite de Federaţie Internaţională, de ITF pentru participarea la turneul final au fost extrem de consistente.

Acum este adevărat că s-a jucat în Japonia, era o călătorie destul de lungă, obositoare, poate le punea în pericol un pic calendarul competiţional, dar nu cred că există ceva mai important ca sportiv, ca individ, decât să-ţi reprezinţi ţara, să scrie România acolo. Faptul că ele iau nişte decizii de genul acesta şi nu vor să reprezinte România, din punctul meu de vedere este o ruşine", a declarat Cosac.

"Suntem în negocieri cu câţiva foşti sportivi după plecarea lui Horia Tecău. Aşteptăm răspunsul de la fiecare. Este adevărat că am cerut o strategie să vină să prezinte, să vedem cam cum văd lucrurile. Voi anunţa săptămâna viitoare numele, nu vreau să pun presiune pe ei. Ca de fiecare dată ne dorim să avem cea mai bună echipă, să avem cele mai bune fete. Sperăm că vor veni de data aceasta. Dacă nu, tocmai de aceea facem aceste competiţii să putem ridica nivelul fetelor. Să putem ridica nivelul fetelor, astfel încât în 2-3 ani să avem o echipă competitivă. Sigur că există un schimb de generaţii şi cred că lucrul acesta se întâmplă la orice disciplină sportivă şi în orice ţară. Există un schimb de generaţii, de 2-3-5 ani. La noi cred că va fi perioada foarte scurtă pentru că avem foarte multe jucătoare de perspectivă şi sunt convins că ele vor face faţă cu succes în perioada imediată", a adăugat George Cosac.

Fostul tenisman Horia Tecău a anunţat la 19 august că renunţă la rolul său de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României. Tecău (40 ani) ocupa funcţia din 7 martie 2022.

Echipa României a participat în premieră anul trecut la turneul final al Cupei Billie Jean King, de la Malaga (Spania), dar a fost învinsă de Japonia cu 2-1 în prima rundă.

România va evolua în Grupa B, alături de Polonia şi Noua Zeelandă, în play-off-ul Cupei Billie Jean King. Meciurile vor avea loc în sală, pe hard, în Arena Gorzow din Gorzow Wielkopolski, în perioada 14-16 noiembrie.

Agerpres

