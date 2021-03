EXCLUSIV | E noua revelatie a tenisului din Romania! Cine este sportiva pe care o admira cel mai mult si ce spune despre Simona Halep

Andreea Prisacariu e noua revelatie din tenisul romanesc.

E si cea mai rebela dintre jucatoarele din Romania! Fata are 25 de tatuaje si un blog pe care scrie cat de des poate.

Andreea are 21 de ani si a urcat 84 de locuri in 2021 dupa ce a castigat turneul din Antalya. Alex Cojocaru, antrenorul ei, este cel care a ajutat-o cel mai mult.

Tanara a vorbit, in exclusivitate pentru Pro TV si www.sport.ro, despre superstitiile pe care le are inainte de meci.

"Intru pe teren cu dreptul de fiecare data. Daca am puterea sa-mi aleg banca, mi-o aleg pe cea din dreapta de pe partea arbitrului de scaun. Daca nu, nu stau jos niciodata. Eu stau jos doar la set si daca cumva merg la baie nu mai stau deloc jos.

Ideea e ca nu stau jos nici la antrenamente, nici la meciuri, si mereu dupa primul game, la fel ca Serena William, pentru ca asta am luat de la ea, nu trec niciodata pe la banca, trec pe partea opusa", a declarat Andreea Prisacariu.

Serena Williams e jucatoarea care ii place cel mai mult romancei, dar nu cu ea ar vrea neaparat sa joace.

"De mica am fost cu Serena Williams, am admirat-o din toate punctele de vedere. Ea este sursa mea de inspiratie. Chiar si felul in care merge pe teren... Mi se pare foarte dominanta si ma regasesc un pic in stilul acesta.

Cu toate astea, imi doresc sa joc cu Simona Halep, sa o prind pe Simona Halep la un turneu. Asta chiar e una dintre dorintele mele, ea este simbolul Romaniei", a adaugat tanara.