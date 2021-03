VIDEO: La un pas de tragedie pe terenul de tenis | Scaunul arbitrului a fost luat pe sus de vant: un copil de mingi a evitat la limita prabusirea acestuia

Un copil de mingi a fost aproape sa fie ranit grav in timpul unui meci de tenis disputat in cadrul turneului Challenger din Gran Canaria.

Moment de spaima in cadrul turneului ATP Challenger din Gran Canaria. In timpul meciului dintre Nikola Milojevic si Eduardo Lobato, scaunul arbitrului a fost rasturnat de vant, cazand in directia unui copil de mingi.

Din fericire, copilul a fost atent si a reusit sa alerge din fata scaunului la timp, evitand un accident care s-ar fi putut solda cu rani grave.

Ridicat de pe scaun pentru a verifica o minge la limita, arbitrul a auzit zgomotul si a alergat in directia copilului, pentru a verifica starea acestuia. In plus, ambii jucatori s-au indreptat spre copilul in cauza pentru a se asigura ca acesta nu a fost vatamat.

Partida a continuat si s-a incheiat cu succesul tenismenului spaniol, Eduardo Lobato impunandu-se scor 7-5, 6-3, conturand surpriza de a invinge un jucator clasat cu 338 de pozitii mai sus in ierarhia mondiala.

Yikes... A ballkid got hit by the umpire chair which fell over in the wind. (the ballkid seems ok, immediately got up again) ???? ???? @ATPChallenger pic.twitter.com/0e36ULDTuR — Alex | Tennis ???? (@Alex_Boroch) March 4, 2021