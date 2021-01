INCHISOAREA din Australia: Simona Halep, in carantina dura pana la finalul lunii | Masuri draconice impuse de organizatori: orice abatere inseamna excluderea din turneu 

Simona Halep va iesi din carantina spre sfarsitul lunii ianuarie. Primul turneu pe care il va juca va debuta in data de 31 ianuarie.

Organizatorii turneului de la Australian Open nu concep niciun fel de abatere de la reguli in ceea ce priveste carantinarea jucatorilor. Aproximativ 1200 de persoane - jucatori, antrenori, fizioterapeuti - vor ateriza la Melbourne si se vor supune unei perioade de 14 zile de carantina; vor fi doua saptamani in care orice neconformare la regulament va fi pedepsita cu excluderea din turneu si o amenda de aproximativ 12,000 de euro.

Publicatia australiana "The Age" informeaza ca in cadrul hotelurilor in care nou-sositii vor efectua carantinarea se vor instala alarme pe usile iesirilor de urgenta, astfel incat niciun jucator sau membru al staff-ului sau sa nu poata parasi prematur si fara voie carantina.

De-a lungul celor doua saptamani de carantina, politia va escorta jucatorii din hoteluri inspre Melbourne Park, complexul turneului de la Australian Open, unde jucatorilor li se vor permite sa stea maximum cinci ore pe zi si doar atat timp cat acestia intentioneaza sa se antreneze, informeaza Marca.

Alaturi de alti cinci jucatori de top - Naomi Osaka, Serena Williams, Novak Djokovic, Rafael Nadal si Dominic Thiem - Simona Halep se va supune perioadei de carantinare la Adelaide, spre deosebire de majoritatea celorlalti jucatori. Semifinalista la editia din 2020 a Openului Australian, Simona Halep va avea permisiunea de a parasi hotelul alaturi de un singur om, ceea ce inseamna nu doar ca Toni Iuruc nu o va putea insoti la antrenamente pe perioada carantinei, ci si ca acesta va trebui sa ramana inchis in camera de hotel.

Ce spune Simona Halep despre carantina de la Adelaide



"O sa fie un pic dificila, asa cum a fost pe toata durata anului 2020, cu restrictii si momente dificile, pentru ca o sa avem carantina de 14 zile in care vom avea voie sa ne antrenam 4-5 ore pe zi, iar dupa aceste ore va trebui sa stam numai in camera.

Ca sportiv e greu sa stai numai in camera, pentru ca esti activ, iti doresti sa iesi sa te plimbi, nu neaparat sa faci ceva extraordinar, dar sa iesi si sa stai in aer liber. Nu va fi posibil acest lucru, dar, cu siguranta, dupa ce vor trece aceste 14 zile ne vom simti bine, pentru ca va fi viata libera acolo. Au spus ca restrictiile se ridica si nu va mai trebui sa purtam masti in timpul turneului Australian Open," a afirmat Simona Halep in cadrul unui interviu oferit pentru Aleph News.