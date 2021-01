"Da, mi-au tremurat mainile pe racheta!" | Simona Halep dezvaluie ce simptome acuza sub influenta emotiilor negative in timpul meciurilor oficiale

Simona Halep a admis ca a jucat meciuri in timpul carora emotiile negative au coplesit-o.

Intr-un interviu oferit televiziunii Aleph News, Simona Halep s-a destainuit cu privire la diversele experiente puternice din punct de vedere emotional prin care a trecut atat pe terenul de tenis, cat si in viata personala.

Comparand povestea sa de dragoste traita alaturi de Toni Iuruc cu trairile de care a avut parte in cele mai stresante partide oficiale ale carierei, Simona Halep a explicat asemanarile si diferentele in felul urmator:

Simona Halep, exemplu de putere emotionala: "Da, mi-au tremurat mainile pe racheta, dar si picioarele."



"Atunci cand ne indragostim, sunt fluturasi frumosi, ti-e drag de ei. Pe teren, eu le numesc emotii negative, care te incurca. Imi dau arsuri la stomac, ma simt rau, nu pot sa mananc, nu pot sa beau prea bine, asa cum o fac normal. Atunci imi dau seama ca sunt emotii negative. Da, mi-au tremurat mainile pe racheta. Si mainile, dar si picioarele. Ti se pare ca nu mai poti sa alergi, ca nu mai ai coordonare. Te simti grea, ti se pare ca nu mai ai viteza. Nu am scapat de emotii negative si nu cred ca voi scapa vreodata," a precizat Simona Halep pentru Aleph News.

"Consider ca emotiile fac parte din noi si trebuie sa le acceptam asa cum sunt. Am lucrat si lucrez in continuare cu o doamna psiholog, care nu e din Romania. Ea m-a invatat sa accept aceasta latura si sa nu-mi doresc sa fiu altfel. Cand descoperi si partea mai putin buna a ta si poti s-o accepti, consider ca poti sa faci un pas inainte in ce poti sa faci mai bine pe teren. Emotiile pozitive imi dau adrenalina, imi dau un boost de energie ca sa merg si sa dau tot ce am mai bun din mine", a incheiat Simona Halep.