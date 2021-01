Pandemia prelungeste cariera Simonei Halep: "Imi aman visul de a deveni mama!" | Cat timp va mai juca Halep la nivel profesionist

Simona Halep a anuntat cate sezoane va mai juca tenis la nivel profesionist.

Pandemia de coronavirus nu a avut doar valente nefericite pentru Simona Halep. In ciuda faptului ca a fost infectata cu Sars-CoV-2, campioana en-titre de la Wimbledon s-a vindecat in scurt timp si a specificat in nenumarate randuri ca s-a putut bucura, dupa multi ani de drumuri interminabile si serii lungi de turnee consecutive de viata normala pe care i-a oferit-o prilejul pandemic de a sta acasa de-a lungul anului 2020 mai mult decat si-ar fi imaginat.

La 29 de ani, Halep se declara reenergizata dupa aceasta perioada de relativa inactivitate si a afirmat intr-un interviu oferit Aleph News ca isi va amana, in consecinta, pentru minim doi ani visul de a deveni mama.

Simona Halep: "Vad inca 2-3-4 ani in care voi mai juca tenis!"



"Il mai aman, pentru ca, dupa aceasta pandemie am primit o energie din care vad inca 2-3-4 ani in care voi mai juca tenis. Nu imi doresc sa fac un copil, iar mai apoi sa ma intorc in tenis (n.r. spre deosebire de Kim Clijsters sau Serena Williams). Am spus ca atunci cand o s-o inchei cu tenisul, vreau sa fiu mama in adevaratul sens al cuvantului," a declarat Simona Halep pentru Aleph News.

Intrebata despre modul in care isi percepe fanii, Simona Halep a precizat ca ii vede in felul urmator: "Pe oamenii care stau si in timpul noptii sa imi urmareasca meciurile, pe oamenii care imi trimit mesaje pe retelele de socializare. Imi pun deoparte timp special pentru a sta sa le citesc si sa le simt bunatatea si energia pozitiva pe care ei mi-o trimit. Cum am mai spus-o, simt ca sunt un sportiv iubit si ma bucura ca oamenii imi transmit energia lor pe care ei spun ca eu le-as oferi-o," a mai spus Halep.

Primul turneu la care Simona Halep va participa in sezonul 2021 va fi tocmai Australian Open, care se va desfasura intre 8-21 februarie.