Ultimele declaratii ale Simonei Halep inainte sa plece spre Australia: "E prima data dupa 15 ani cand fac asta!" 

Simona Halep si-a facut timp pentru declaratii inainte de a decola de la Bucuresti cu destinatia Melbourne.

Simona Halep a pornit astazi inspre Melbourne, Australia, locul unde va incerca sa razbune esecurile suferite in semifinala editiei din 2020, respectiv finala competitiei din 2018.

Cu putin timp inainte de a se imbarca, numarul 2 WTA s-a oprit in fata jurnalistilor romani si a declarat ca are, ca de fiecare data, asteptari mari de la turneele viitoare.

Simona Halep, despre carantina de 14 zile care o asteapta la Adelaide: "Vom avea voie doar sa iesim pe terenul de tenis, 4-5 ore pe zi."



"A fost o semi-vacanta, pentru ca m-am antrenat din greu o perioada destul de lunga, dar a fost foarte bine ca am stat acasa. Sunt pregatita atat fizic, cat si psihic si bucuroasa ca putem sa calatorim, sa jucam un Grand Slam. Mi-e dor sa reunim echipa si sa reincepem sa muncim. Craciunul l-am mai facut acasa. In ultimii trei ani, am preferat sa stau acasa si sa-l fac cu parintii, dar sa fac Revelionul si sa incep anul in Romania... e prima data dupa vreo cincisprezece ani," a precizat Simona Halep.

"Este acelasi regim, aceeasi carantina pe care o vor avea toti ceilalti in Melbourne. Avem voie sa iesim doar pe terenul de tenis, 4-5 ore pe zi, iar in rest va trebui sa ramanem carantinati in camere, in fiecare zi. Nu va fi usor, sunt convinsa, dar putand sa facem aceste cinci ore de antrenament o sa insemne mult. Mi-am luat de toate cu mine, si carti, si filme, si reviste," a mai spus Halep.

Simona Halep, despre paparazzi care au urmarit-o facand cumparaturile de iarna

"Presa nu prea ma surprinde de fiecare data, dar sa stiti ca merg foarte des la mall, imi place foarte mult sa merg in magazine, pentru ca sunt un om normal. Nu vad nimic deosebit in a face cumparaturi. De fiecare data cand ies in oras ii cumpar ceva frumos Taniei," a mai spus Simona, fiind chestionata despre cumparaturile pe care le-a facut in Romania in perioada sarbatorilor de iarna.

"Ca de fiecare data cand plec la un turneu, am asteptari destul de mari, pentru ca sunt la un nivel foarte bun de mult timp si consider ca, daca ma antrenez foarte bine si ma pregatesc asa cum o fac mereu, am o sansa mare sa joc bine. In aceste conditii diferite insa, cu 3-4 luni de pauza o sa fie mai dificil, dar sunt pregatita pentru orice. Imi doresc tare mult sa castig acest trofeu, e greu, dar nu e imposibil," a punctat Halep.

Intrebata despre lipsa spectatorilor in tribune, Halep a replicat: "Mi-e dor de spectatori, le simt lipsa, pentru ca ei ne transmit o energie imensa. Atunci cand e tribuna goala, nu mai avem acelasi sentiment de fericire si de placere sa iesim pe teren," a afirmat Halep.

Ce isi doreste Simona Halep de la 2021



"Sper de la 2021 sa revenim la normalitate. Cred ca sunt pasi importanti pe care trebuie sa ii facem pentru a reveni la normal. Vaccinul este un pas important si cred ca toata lumea trebuie sa se gandeasca bine la aceasta decizie, pentru ca faptul ca acesti medici ne recomanda vaccinul inseamna ca stiu despre ce e vorba si ca e sigur. Imi astept randul, bineinteles," a conchis Halep.