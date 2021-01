Simona Halep, declaratii la final de carantina: "Nu m-am antrenat niciodata mai mult de doua ore pe zi." | Ce obiectiv isi impune pentru Australian Open 2021 

Simona Halep va juca maine primul meci al anului impotriva liderului WTA, Ashleigh Barty.

Simona Halep se apropie de incheierea celor 14 zile de carantina pe care le-a petrecut la Adelaide. In ciuda faptului ca a avut acces la 4-5 ore de antrenament per zi, numarul 2 WTA a afirmat ca nu a profitat decat de jumatate din cuantumul timpului liber oferit, explicand ca s-a putut bucura si de camera de hotel in timpul ramas.

"N-am avut nimic de facut in carantina. Nu e usor, pentru ca trebuie sa stam doar in camera si avem numai patru ore sa mergem la terenuri pentru antrenamente. Nu m-am antrenat niciodata mai mult de doua ore, asa ca am folosit cele doua ore de joc, dupa care ma intorceam sa ma bucur de camera," a declarat Simona Halep pentru The AO Show.

"Sa merg un pas mai departe (n.r. sa castige trofeul) tine de sansa, de putin noroc, am fost foarte aproape sa castig la ultimele doua editii (finala in 2018 si semifinala in 2020). Nu sunt foarte departe de a castiga. Pot sa spun ca am incredere ca voi castiga intr-o zi acest turneu. Trebuie sa continui sa muncesc si sa am incredere in faptul ca sunt aici si am posibilitate de a castiga turneul. Voi continua sa cred, pentru ca, daca ai incredere si lupti, poti castiga orice turneu!" a adaugat numarul 2 WTA pentru site-ul Openului Australian.

Halep va juca primul meci al anului vineri, 29 ianuarie incepand cu ora 10:30, ora Romaniei in cadrul unui turneu neoficial, intitulat "A Day at The Drive." Simona se va duela cu Ashleigh Barty la Adelaide, imediat dupa incheierea meciului dintre Dominic Thiem si Rafael Nadal.