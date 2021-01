Simona Halep si-a prezentat programul pentru prima parte a sezonului 2021: ce numar de turnee va juca pana la finalul lunii martie 

Din articol Programul primelor turnee pe care Simona Halep le va juca in sezonul 2021 WTA

Primul turneu oficial pe care il va juca Simona Halep in sezonul 2021 va avea loc in luna februarie.

Simona Halep zboara astazi catre Antipozi, locul in care va participa peste aproximativ trei saptamani la primul turneu de mare slem al anului, Australian Open.

Cu o finala jucata la Melbourne in 2018, dubla campioana de Slam are sperante mari pentru acest debut de sezon, in ciuda restrictiilor aduse de pandemie: "Stiu ca va fi dificil din punct de vedere mental, dar simt ca experienta avuta in 'bulele' construite de WTA ma va ajuta sa depasesc orice," a declarat Halep pentru Times of India, informeaza Tennis Head. "Acum stiu ce ma asteapta in fiecare turneu si nu mai sunt la fel de ingrijorata, pentru ca in Australia situatia este sub control, iar ei sunt foarte organizati," a adaugat Simona Halep, care nu va fi nevoita sa poarte masca in timpul Australian Open in cazul in care va trece cu bine perioada de carantinare de 14 zile.

Programul primelor turnee pe care Simona Halep le va juca in sezonul 2021 WTA



8-20 februarie: Australian Open

1-6 martie: Qatar Total Open

7-13 martie: Dubai Duty Free Tennis Championships

23 martie - 3 aprilie: Miami Open

Intrebata despre configuratia programului sau in acest debut de stagiune 2021, Simona Halep a raspuns ca va juca la Australian Open, Doha, Dubai si Miami. "Se pare ca o sa se tina un turneu si la Miami. Nu se stie inca sigur, iar dupa accea vom vedea; inca nu au facut calendarul pentru ca se schimba de la saptamana la saptamana," a relatat Simona Halep pentru Aleph News.

In 2020, Simona Halep ajungea in semifinalele Australian Open, dupa care renunta la turneul de la Doha pentru a se putea concentra pe competitia din Dubai, unde avea sa bifeze primul titlu WTA al anului, intr-o finala castigata cu revenire de scor in dauna Elenei Rybakina.