Cat de matinala este, de fapt, Simona Halep? Campioana de la Wimbledon a dezvaluit la ce ora se trezeste pe timp de carantina

Simona Halep nu are parte de liniste totala din partea mass-mediei nici macar in perioada carantinei pe care o efectueaza alaturi de Darren Cahill in orasul natal al acestuia, Adelaide.

Un cuplu format din doi oameni de radio ai canalului Mix 102.3 Adelaide, Erin si Soda si-au 'deranjat' noii vecini, anume pe Simona Halep, Naomi Osaka, Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic si Dominic Thiem, cu totii fiind cazati vis-a-vis de studiourile acestora.

Intr-un videoclip publicat recent pe Facebook, canalul Mix 102.3 le arata urmaritorilor cum prezentatorii, cocotati pe un acoperis si inarmati cu un megafon au reusit sa intre in vorba cu Simona Halep, iesita pe balcon la auzul acestora.

Erin: Heey, Simona! Bine ai venit, cum esti?

Simonna Halep: Sunt bine!

Erin: L-am trezit pe Darren putin mai devreme, stai, uite-l! Salutare, Darren! Simona, te salutam din partea publicului nostru, speram sa te distrezi aici in Adelaide. Cum e in carantina, te plictisesti?

Simona Halep: Putin.

Erin: O sa te distram urmatoarele 2 saptamani. Sa ne spui care sunt melodiile tale preferate si poate ca o sa facem rost de o trupa care sa le cante. Doar sa ne spui la ce ora te trezesti, pentru ca nu am vrea sa te deranjam mai mult decat o facem deja.

Simona Halep: Ma trezesc la 5!

Erin: Ok, o sa venim sa iti cantam la 6!