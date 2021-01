Simona Halep zboara spre Australia cu doua escale! Toni Iuruc o va insoti in carantina de 14 zile pe care o va petrece la Adelaide

Simona Halep a pornit azi inspre Australia, unde va fi nevoita sa se supuna unei perioade de 14 zile de carantina.

Simona Halep a plecat spre Australia in cursul zilei de marti, 12 ianuarie alaturi de iubitul sau, Toni Iuruc si tehnicianul roman, Artemon Apostu-Efremov. Campioana en-titre de la Wimbledon va avea parte de un traseu anevoios, zburand de pe Aeroportul International "Henri Coanda" pana la Frankfurt, de unde va pleca inspre Barcelona, informeaza corespondentul PRO TV, Iulian Nedelcu.

Numarul 2 WTA va innopta la Barcelona, dupa care va porni alaturi de alti sportivi inspre Melbourne, destinatie la care va ajunge dupa alte 20 de ore. Odata ce va ateriza la Melbourne, Simona Halep se va deplasa inspre Adelaide, orasul natal al lui Darren Cahill, locatie unde va efectua cele 14 zile de carantina, la fel ca Naomi Osaka, Serena Williams, Novak Djokovic, Rafael Nadal si Dominic Thiem.

"Din nou pe drumuri," a scris Simona Halep pe Instagram, descriind o imagine care o surprinde asezata pe scaun in avion si purtand masca de protectie, fiind gata de primul zbor al calatoriei incepute in Romania si care se va incheia in Australia.

Programul turneelor jucate de Simona Halep in prima parte a sezonului 2021 include 5 turnee, dintre care doua la Melbourne - WTA 500 si turneu de mare slem -, succedate de intrecerile de la Doha, Dubai si Miami, ultimul fiind programat pentru finalul lunii martie.

Programul turneelor pe care Simona Halep le va juca in prima parte a sezonului 2021 WTA



31 ianuarie - 6 februarie: WTA 500 Melbourne

8-20 februarie: Australian Open

1-6 martie: Qatar Total Open

7-13 martie: Dubai Duty Free Tennis Championships

23 martie - 3 aprilie: Miami Open