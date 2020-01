Harriet Dart se considera norocoasa ca va putea juca impotriva Simonei Halep | Ce a declarat sportiva din Marea Britanie inaintea meciului

Harriet Dart este constienta ca va avea o misiune dificila in fata Simonei Halep.

Harriet Dart, numar 173 WTA a prefatat meciul cu Simona Halep din turul 2 la Australian Open. Partida va avea loc joi, 23 ianuarie de la ora 10:00, ora Romaniei.

"Sunt fericita ca am trecut de primul tur, e o mare oportunitate pentru mine s-o infrunt pe campioana de la Wimbledon. Ma simt bine din punct de vedere fizic si sunt mandra de cum m-am descurcat in primul tur. Simona e o campioana incredibila, ma asteapta un meci greu. Va fi o alta oportunitate sa vad la ce nivel ma aflu cu jocul", a declarat englezoaica inaintea meciului de joi.



"Incheietura e putin inflamata, dar nu e nimic periculos in acest moment. Voi vedea maine dimineata cum sta situatia dupa ce ma voi trezi. O stiu pe Harriet Dart, dar nu am jucat cu ea si nu am vazut-o jucand live. E o adversara grea si nu sunt pregatita acum sa vorbesc despre meci, pentru ca tocmai l-am terminat pe primul, dar maine voi vorbi cu echipa mea despre aceasta partida. Cand esti o jucatoare de top, toata lumea vrea sa te bata. Dar daca te gandesti la asta nu mai ai timp sa te gandesti la tine. Voi incerca sa ma concentrez pe jocul meu, sa joc ceea ce vreau eu", a prefatat Simona Halep acest meci.

Simona si Harriet vor intra primele pe Arena Rod Laver in sesiunea de seara a celei de-a patra zi de concurs la Melbourne. Meciul lor va fi succedat de partida Rafael Nadal vs. Federico Delbonis.