Ilie Dumitrescu a ajuns la o concluzie amară pentru FCSB în urma eșecului de pe Arena Națională, 1-4, împotriva celor de la CFR Cluj.

Ilie Dumitrescu, tranșant după FCSB - CFR Cluj 1-4

Analistul TV a susținut despre roș-albaștri că nu mai au nicio șansă să câștige Superliga pentru a 3-a oară consecutiv, ci doar să se califice în play-off.

Fostul mare internațional a transmis că echipa pregătită de Elias Charalambous traversează un moment complicat, în care are nevoie și de susținerea lui Gigi Becali și a lui Mihai Stoica.

Dumitrescu: „Un rezultat pozitiv cu Fenerbahce ar fi un lucru extraordinar”

„Nu mai are nicio șansă la titlu. La play-off, da. Trebuie gestionat momentul ăsta, e complicat și pentru jucători, și pentru antrenori. E nevoie de susținere din partea lui Gigi și a lui MM.

Un rezultat pozitiv cu Fenerbahce ar fi un lucru extraordinar. S-a mai întâmplat cu Feyenoord. Vreau să văd o reacție, probabil că o să revină și Tănase. Cred că ar trebui să regleze din mers deficiențele astea pe fază defensivă”, a susținut Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.



CFR Cluj a învins duminică, în deplasare, scor 4-1, FCSB, în etapa a 23-a din Superligă. În clasament CFR este pe locul 9, cu 32 de puncte, iar FCSB e a 11-a, cu 31 de puncte.

