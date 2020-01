"Stai, sa ma enervez!" | VIDEO: IMITATIA GENIALA facuta de Tania Halep, nepotica Simonei

Din articol Tania Halep imita iesirile nervoase ale Simonei Halep

Nepotica Simonei Halep i-a facut din nou pe fanii tenisului sa rada.

Tania Halep continua sa o imite pe Simona in cel mai amuzant mod posibil. In cel mai recent videoclip postat de numarul 3 WTA, nepotica sa arunca cu racheta si reediteaza reactiile nervoase inregistrate uneori de Simona Halep pe terenul de tenis.

"Stai, sa ma enervez," spune fetita, moment dupa care arunca racheta pe jos, provocand hohote de rasete din partea Simonei Halep.

Simona's little niece, Tania saying "Hold on, let me get angry for a bit" and then throwing the racket is simply ADORABLE! ???? pic.twitter.com/37x6sEX3yS — Marcu (@Marcuucram) January 21, 2020

Tania Halep imita iesirile nervoase ale Simonei Halep



Videoclipul a fost publicat de Simona la doar cateva zile dupa ce Halep postase un clip cu Tania replicand un dialog intre Simona si iubitul ei, Toni Iuruc.

""Haide! Haide, Toni (n.r. Toni Iuruc, iubitul Simonei)! Haide, Toni, mai!" a strigat Tania dupa o lovitura de forehand, fapt care le-a indulcit ziua fanilor Simonei Halep.

In comparatie, asa arata un moment in care Simona Halep isi pierde cumpatul pe teren: s-a intamplat in primul tur la Australian Open, Halep fiind nevoita sa salveze trei mingi de set in meciul cu Jennifer Brady.