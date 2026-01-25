Adus cu surle și trâmbițe în vară de la rivala Dinamo, Dennis Politic, fotbalistul pentru care Gigi Becali a plătit un milion de euro și l-a dat la schimb și pe Alexandru Musi, nu a reușit să confirme la formația roș-albastră.

Dennis Politic ar putea pleca de la FCSB

Chinuit și de accidentări, Politic a stat mai mult pe bancă și nu a apucat nici măcar să își demonstreze calitățile. În cele 23 de meciuri în care și-a făcut apariția, de cele mai multe ori pe final de meci, Politic a înscris doar trei goluri.

Presa din Grecia susține că Dennis Politic își dorește să plece în această iarnă de la FCSB și să ajungă, cel puțin temporar, în Grecia, la Panetolikos. Jurnaliștii eleni de la sportal.gr susțin că un motiv pentru care Politic își dorește să semneze cu Panetolikos este faptul că acolo sunt alți doi fotbaliști români, Sebastian Mladen și Alexandru Mățan.

Având în vedere că FCSB este ca și eliminat din cupele europene, grecii susțin că echipa patronată de Gigi Becali ar putea lua în considerare cel puțin cedarea lui Politic sub formă de împrumut având în vedere că până în acest moment fotbalistul transferat de la Dinamo și-a făcut apariția doar sporadic.

