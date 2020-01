VIDEO | Emotii pentru Halep! A cazut rau si s-a accidentat la mana dreapta

La scorul de 5-5, "Simo" a alergat dupa o minge, a cazut si a evitat in ultimul moment sa se accidenteze la glezna, dar a cazut rau pe incheietura mainii drepte. Imediat dupa terminarea game-ului, Halep a cerut ajutorul medicului care i-a aplicat un bandaj serios la mana.

The good thing is that she didn't roll her ankle! Hope she's fine!!! pic.twitter.com/fnpzHWR6we