S-a publicat ORA de la care va juca Simona Halep in turul 2 la Australian Open | Ce surpriza i-au facut organizatorii 

Organizatorii turneului Australian Open i-au oferit o surpriza placuta Simonei Halep pentru meciul din turul al doilea.

Simona Halep a aflat ora la care va iesi pe teren pentru a disputa meciul din turul al doilea la editia 2020 a Openului Australian.

Halep se va duela cu Harriet Dart, numar 173 WTA pentru un loc in faza saisprezecimilor de finala joi, 23 ianuarie de la ora 10:00, fus orar romanesc. Invingatoarea meciului va juca in turul al treilea cu Danielle Collins (25 WTA) ori Yulia Putintseva (38 WTA).

Simona Halep vs. Harriet Dart se va juca pe Arena Rod Laver, cea mai mare din complexul Melbourne Park



Partida dintre Simona Halep si Harriet Dart a fost repartizata pentru a se derula pe Arena Rod Laver, cea mai mare din intregul complex de la Melbourne Park. Capacitatea totala a stadionului numara 14,820 de scaune.

"Incheietura e putin inflamata, dar nu e nimic periculos in acest moment. Voi vedea maine dimineata cum sta situatia dupa ce ma voi trezi. O stiu pe Harriet Dart, dar nu am jucat cu ea si nu am vazut-o jucand live. E o adversara grea si nu sunt pregatita acum sa vorbesc despre meci, pentru ca tocmai l-am terminat pe primul, dar maine voi vorbi cu echipa mea despre aceasta partida. Cand esti o jucatoare de top, toata lumea vrea sa te bata. Dar daca te gandesti la asta nu mai ai timp sa te gandesti la tine. Voi incerca sa ma concentrez pe jocul meu, sa joc ceea ce vreau eu", a declarat Simona Halep inaintea acestui meci.

Profilul oponentei Simonei Halep: Harriet Dart (Marea Britanie)



Harriet Dart este o jucatoare dreptace in varsta de 23 de ani care executa backhand-ul cu doua maini. Are o inaltime de 1,75 metri, fiind cu sapte centimetri mai inalta decat numarul 3 WTA.

Nu a castigat niciun titlu WTA in proba de simplu, iar cea mai inalta clasare in ierarhia mondiala o reprezinta locul 92, ocupat in aprilie 2019. Harriet Dart se afla la a doua participare pe tabloul principal la Openul Australian, dupa ce in 2019 a fost invinsa cu 6-0, 6-0 in primul tur de catre Maria Sharapova.

Rezultatele lui Harriet Dart la Australian Open



2020: victorie in primul tur

2019: trei victorii in calificari si infrangere in primul tur

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open



2019: trei victorii pe tabloul principal, infrangere in optimile de finala

2018: sase victorii pe tabloul principal, infrangere in finala

2017: infrangere in primul tur

2016: infrangere in primul tur

2015: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala

2014: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala

2013: infrangere in primul tur

2012: infrangere in primul tur

2011: doua victorii pe tabloul principal, infrangere in turul 3

2010: infrangere in primul tur al calificarilor

Traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open 2020



Turul 2: Harriet Dart (173 WTA)

Turul 3: Danielle Collins (25 WTA) / Yulia Putintseva (38 WTA)

Optimi: Karolina Muchova (22 WTA) / Elise Mertens (17 WTA)

Sferturi: Maria Sharapova (145 WTA) / Jelena Ostapenko (45 WTA) / Aryna Sabalenka (12 WTA) / Belinda Bencic (7 WTA)

Semifinale: Karolina Pliskova (2 WTA) / Elina Svitolina (5 WTA)

Finala: Ashleigh Barty (1 WTA) / Naomi Osaka (4 WTA) / Serena Williams (9 WTA) / Petra Kvitova (8 WTA)

Halep vs. Dart va incepe la ora 19:00, ora locala in Australia, moment al zilei pentru care meteorologii anunta peste 30% sanse de ploaie. Eventualele averse nu vor suspenda meciul, in conditiile in care Arena Rod Laver beneficiaza de un acoperis retractabil care poate fi inchis in circa 12 minute.

Temperatura la ora jocului va fi similara cu cea resimtita de Simona la primul meci de la AO 2020, cu Jennifer Brady, anume 19 grade celsius.

Meciul dintre Simona Halep si Harriet Dart va fi transmis live text pe www.sport.ro.