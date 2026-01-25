Real Sociedad s-a impus cu 3-1 în fața lui Celta Vigo, într-un meci din runda 21 din La Liga, care s-a jucat pe „Reale Arena”.

Pentru echipa din Țara Bascilor au marcat Mikel Oyarzabal (17', 75') și Brais Mendez (90+6), în timp ce formația lui Ionuț Radu a înscris prin Borja Iglesias (72'), iar Duje Caleta-Car (Real Sociedad) a văzut un cartonaș roșu în minutul 45+2.



Ionuț Radu a făcut penalty și a evoluat sub nivelul lui obișnuit



Portarul naționalei României nu avut ce să facă la cele două goluri marcate de starul lui Real Sociedad, Oyarzabal, care l-a învins pe Radu cu două șuturi din afara careului.

Cu toate acestea, Ionuț Radu a provocat penalty-ul din finalul partidei, după ce și-a împiedicat evident adversarul. Românul cu 26 de partide jucate pentru Celta Vigo nu a parat execuția lui Brais Mendez și nu și-a putut repara greșeala.

În urma acestei evoluții sub nivelul cu care a obișnuit Ionuț Radu la Celta Vigo, portarul Sofascore i-a oferit nota 6,3 acestuia.

În urma înfrângerii de pe terenului lui Real Sociedad, Celta Vigo se află pe locul șapte în La Liga, peste adversara din această etapă, care este pe poziția a opta.

