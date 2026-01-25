Roș-albaștrii au început bine meciul și au deschis scorul prin David Miculescu. Apoi, pe baza greșelilor din apărarea celor de la FCSB, ardelenii s-au dezlănțuit. Aliev și Korenica au marcat pe finalul primei reprize, iar Cordea și Biliboc au înscris după pauză.

Gigi Becali, gata să schimbe antrenorii la FCSB

După meci, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a reacționat. Gigi Becali a recunoscut că, în cazul în care situația echipei nu se va schimba, iar FCSB nu va reuși să câștige nici Cupa la finalul acestui sezon, se gândește să schimbe și antrenorii, pe Mihai Pintilii și pe Elias Charalambous.

Până în momentul de față, finanțatorul de la FCSB și-a arătat de fiecare dată susținerea față de cei doi antrenori care au făcut performanță alături de gruparea roș-albastră în stagiunea precedentă.

”La vară, e normal (n.r. să schimbe antrenorii), să vedem cum stăm. Dacă luăm Cupa, nu mai schimbăm antrenorii, că avem cupele europene. Nu mă interesează pe mine Conference League, ce, fac conferințe de presă?

Dacă nu e campionatul, nu mă interesează nici Cupa, dar acum că e situația asta... Eu vorbesc așa că așa trebuie să vorbesc, dar mintea mea e tot la campionat. Până la ultima picătură de sânge, mintea mea e tot la campionat”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Clasamentul din Superliga României

