"E slaba la serva si praf la fileu" | Simona Halep isi CONTRAZICE contestatarii dupa meciul bun facut in primul tur la Melbourne

Simona Halep a fost des criticata pentru lipsa de eficienta la serviciu, dar mai ales pentru absenta abilitatii de a inchide punctul la fileu.

Meciul din primul tur la Australian Open 2020 a dovedit tocmai contrariul, aratand ca Simona a insistat in presezon impreuna cu Darren Cahill asupra imbunatatirii servei.

Our champion fights and get a great straight sets win. The 1st set was so tought, but then Brady seemed to drop her level and it was over fast in the 2nd. Simona Halep defeated Jennifer Brady 7-6, 6-1.#AusOpen pic.twitter.com/iugf5jE1LW