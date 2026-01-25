Gigi Becali a spus totul! Ce se întâmplă cu Charalambous după 1-4 cu CFR Cluj: „Mie aşa mi-a mers bine”

Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 2, prin David Miculescu, în timp ce clujenii au înscris în finalul primei părți prin Aliev Alibek (41), Meriton Korenica (44'), dar și în repriza a doua prin Andrei Cordea (49') și Lorenzo Biliboc (90+2').

CFR Cluj s-a impus în fața lui FCSB, scor 4-1 , într-un meci din runda a 23-a din Superliga.

Gigi Becali a anunțat ce se va întâmpla cu Charalambous: „Nu are rost”

Gigi Becali a fost întrebat dacă va lua o decizie în privința unei posibile plecări a lui Elias Charalambous de la FCSB în urma umilinței cu CFR Cluj.

Patronul campioanei României a explicat că nu se grăbește să îl dea afară în următoarea perioadă pe tehnicianul cipriot, dar ia în calcul această variantă dacă echipa nu își revine până la finalul sezonului.

„Nu are rost să schimbăm antrenorul, e posibil abia în vară, poate nu mai are autoritate, eu o să le spun. Aşa am câştigat bani, aşa nu am intrat în play-off, aşa am jucat mereu cupe europene,

Eu am un club care poate valora 200 de milioane de euro. Eu iau oamenii în funcţie de caracterul lor şi de calitatea lor umană, apoi după ştiinţă şi profesionalism. Mie aşa mi-a mers bine. E om de prea mare calitate, e un om bun.

Nu-mi place să plece de la mine un om fără rezultate. Nu fac asta, lasă să stea acolo, poate câştigăm cupa, poate câştigăm campionatul”, a spus Gigi Becali la Prima Sport 1.

În urma acestui rezultat, FCSB a căzut pe locul 11 în Superliga, fiind la cinci puncte de ultimul loc ce duce în play-off.

