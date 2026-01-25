FCSB, ca Maybachul lui Gigi Becali

FCSB e ca Maybachul lui Gigi Becali reparat cu ranga. Așa-zis reparat. O mașină de lux solidă, campioană doi ani la rând, după care întorci capul pe stradă, care a încăput pe mâna unui sălbatic.



Dar uneori se mai rupe și ranga, așa că rămâi pieton. Niște pietoni au ajuns și mulți dintre fotbaliștii FCSB-ului, aflați într-o plimbare permanentă în ultima vreme pe Calea Înfrângerii.



Pietonul Ngezana a trecut pe roșu și duminică seara, după ce încurcase culorile în câteva rânduri și la Zagreb, în Europa League. Și, ca să nu-l lase singur pe „zebră” pe sud-african, nou-venitul Duarte a traversat și el strada CFR în reluare.



Când îți gafează ambii fundași centrali, poți să joci tu și ca Barcelona. E greu să dai trei unei echipe țepene și experimentate, chiar dacă aceasta a avut și ea pietonul ei, pe tânărul Kun.



E nevoie și de logică



Și cât să-i mai meargă lui Gigi în sistemul ăsta neconvențional, fără antrenor și fără o idee tactică? Minunile nu pot ține la nesfârșit. Iei tu un campionat sau două, dar, la un moment dat, Maybachul nu mai merge pe pilot automat. Și, atenție fecesebiști, nu se repară cu ranga! Nu bagi și scoți jucători în echipa de start și la pauză după cum îți țiuie mintea. Mai ai nevoie și de puțină logică, de o decizie unitară, iar aceasta trebuie să fie a antrenorului.



Iar CFR are antrenor. Pancu a resuscitat o echipă căzută și i-a dat măcar speranța că poate ajunge în play-off. Nu va fi ușor, dar cele patru victorii consecutive consolidează grupul și cresc moralul. Și de asta ai nevoie acum, pe ultima turnantă a sezonului regulat. De un psihic bun, de un grup bine închegat și de un tehnician care să ia cele mai bune decizii.



Se vede că Pancu are pâine și cuțitul, că el dirijează de pe margine, iar Ilie, Păun, Korenica și ceilalți cântă după indicațiile lui. Pancu e un tip corect cu meseria pe care o face, are principii, știe joaca de pe vremea în care era fotbalist, a câștigat experiență și ca antrenor, se poate spune că e la maturitate în această meserie. Iar munca lui se simte în jocul echipei.



E un model normal, în care antrenorul își face treaba și pe care nu-l vom vedea niciodată la FCSB, cât timp Becali își mai repară Maybachul cu ranga.

