"Nu sunt pregatita sa vorbesc acum despre meciul urmator" | Ce spune Simona despre accidentarea la incheietura si adversara din turul 2

Simona Halep s-a intalnit cu jurnalistii de la Melbourne dupa victoria cu 7-6, 6-1 din primul tur la Australian Open.

Halep a prefatat la conferinta de presa de dupa victoria cu Jennifer Brady urmatorul meci, care va avea loc joi impotriva britanicei Harriet Dart.

In plus, romanca si-a analizat la rece prestatia de azi, spunand: "Stiam ca va fi foarte motivata la inceput. Am mai jucat cu cateva luni in urma si a fost un meci strans. Stiam ca are un forehand puternic, iar reverul ei a fost de asemenea foarte bun astazi. Serveste bine, asa ca am avut nevoie sa o imping in spatele terenului cat de mult posibil, sa o fac sa alerge si sa joc pe ambele laturi ale terenului. Am servit destul de bine, iar dupa acel prim set greu m-am relaxat si am devenit un pic mai agresiva in teren, reusind sa termin punctele mai repede."

Simona Halep: "Nu am simtit ca obosesc astazi, ceea ce e un semn bun."



"M-am recuperat dupa turneul de la Adelaide, unde m-am simtit un pic ciudat. Sunt multumita de cum am jucat, dar mai ales de cum m-am miscat pe teren, pentru ca aici deplasarea in teren e foarte importanta. Nu este usor sa joci in primul tur impotriva jucatoarelor care lovesc puternic, pentru ca nu ai ritmul competitional, dar am avut experienta si am stiut ca, daca rezist in primul set, am o sansa mai buna la victorie", a mai spus numarul 3 WTA.

"Incheietura e putin inflamata, dar nu e nimic periculos in acest moment. Voi vedea maine dimineata cum sta situatia dupa ce ma voi trezi. O stiu pe Harriet Dart, dar nu am jucat cu ea si nu am vazut-o jucand live. E o adversara grea si nu sunt pregatita acum sa vorbesc despre meci, pentru ca tocmai l-am terminat pe primul, dar maine voi vorbi cu echipa mea despre aceasta partida. Cand esti o jucatoare de top, toata lumea vrea sa te bata. Dar daca te gandesti la asta nu mai ai timp sa te gandesti la tine. Voi incerca sa ma concentrez pe jocul meu, sa joc ceea ce vreau eu", a concluzionat Simona Halep.

Meciul din cadrul turului secund dintre Simona Halep si Harriet Dart va avea loc joi, 23 ianuarie si va fi transmis live text pe www.sport.ro.