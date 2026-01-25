Roș-albaștrii au început bine meciul și au deschis scorul prin David Miculescu. Apoi, pe baza greșelilor din apărarea celor de la FCSB, ardelenii s-au dezlănțuit. Aliev și Korenica au marcat pe finalul primei reprize, iar Cordea și Biliboc au înscris după pauză.

Gigi Becali a vrut să îl schimbe pe Alhassan în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj

După meci, Gigi Becali a recunoscut că cele mai mari probleme întâmpinate de FCSB sunt în compartimentul defensiv, iar unul dintre jucătorii care l-au enervat cel mai tare la meciul cu CFR Cluj a fost Baba Alhassan, fotbalistul care s-a aflat la închidere alături de Juri Cisotti.

Patronul de la FCSB a recunoscut că după doar zece minute a vrut să îl scoată din teren pe fotbalistul ghanez din cauză că a pierdut mingea în mai multe rânduri.

Becali chiar l-a sunat pe Mihai Stoica pentru a-i comunica decizia, însă, cel mai probabil, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a reușit să îl facă pe finanțator să se răzgândească, astfel că Baba Alhassan a rămas pe teren până în minutul 72, atunci când a fost înlocuit cu Mihai Lixandru.

”E adevărat, toată linia de fund e praf. I-am zis lui MM în minutul 10: ’Bă, Mihai, hai să îl schimbăm pe ăsta (n.r. Alhassan)’. Îmi era frică, a pierdut mingea de două ori, a făcut floricele, era să luăm gol. Nu e fotbalist. El a avut curaj cu ăia, a jucat și el ceva, dar nu e fotbalist”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Clasamentul din Superliga României

