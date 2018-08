Simona Halep a trecut in optimi la Cincinnati de Ashleigh Barty! Simona o intalneste in sferturi pe Lesia Tsurenko, in jurul orei 2:00. Meciul e live aici!

HALEP - BARTY 7-5 6-4

GAME! SET! MECI! Halep e in sferturi la Cincinnati! Simona va juca, in aceasta noapte, cu Lesia Tsurenko din Ucraina, nu inainte de ora 00:00!

SI-MO-NA ???? World No.1 @Simona_Halep is through to the QFs here for the *SIXTH* time with 7-5 6-4 win over Ash Barty. She'll meet Lesia Tsurenko later tonight. #CincyTennis pic.twitter.com/olxp4o6TjF — Western & Southern Open (@CincyTennis) 17 august 2018

Setul 2

5-4 Barty nu cedeaza si-si castiga serviciul! Simona va servi pentru meci!

5-3 Simona rateaza doua mingi de 5-3, insa reuseste sa o castige pe cea de-a treia!

4-3 Simona rateaza doua mingi de 5-2 si sansa de a servi pentru meci. Totusi, romanca isi pastreaza avantajul break-ului si are prima sansa in ceea ce priveste castigarea meciului

4-2 Simona isi face serviciul si se distanteaza in setul secund!

3-2 BREAK Simona Halep! Barty nu-si gaseste loviturile la serviciu si romanca face game alb pe serviciul australiencei!

2-2 Game solid pe propriul serviciu reusit de Halep! Barty nu a avut replica si romanca restabileste egalitatea din setul al doilea

1-2 Se repeta scenariul din primul set. Barty reuseste break-ul, insa Halep revine in game-ul imediat urmator si recupereaza ceea ce a pierdut!

0-2 Barty face break-ul inca din debutul setului secund! Simona a salvat doua mingi de break, insa pe cea de-a treia nu mai reuseste sa o apere!

0-1 Barty salveaza doua mingi de break si reuseste sa-si castige game-ul pe propriul serviciu!

Setul 1

7-5 SET HALEP! Simona isi adjudeca cea de-a patra minge de set si castiga primul act al partidei dupa 46 de minute de joc!

6-5 Halep reuseste retururi de exceptie pe serviciul adversarei si reuseste sa castige a treia minge de break pe care si-o procura! Simona va servi pentru castigarea primului set!

5-5 Simona serveste perfect si castiga la 0 acest game! Romanca reuseste un punct incredibil, pacalind-o pe Barty si trimitand mingea de-a lungul fileului, astfel ca australianca nu mai poate face nimic

4-5 Barty nu cedeaza presiunii si isi castiga, din nou, serviciul la 0! Este la un game distanta de castigarea primului set, insa Simona urmeaza la serviciu

4-4 Game castigat la 0 si de Halep, pe propriul serviciu! Lovituri tot mai bune din partea Simonei!

3-4 Game foarte bun al lui Barty, castigat la 0! Simona nu a gasit replica la serviciul puternic al australiencei

3-3 Simona isi face fara probleme serviciul!

2-3 Rebreak Halep! Simona revine imediat si face un game consistent pe serviciul adversarei, recuperand game-ul pierdut pe propriul serviciu

1-3 Un game mai slab pe propriul serviciu pentru Halep de care Barty profita imediat si face break-ul!

1-2 Barty reuseste sa-si faca serviciul si de aceasta data, insa la fel de greu, dupa ce doua situatii de egalitate (40-40)

1-1 Simona Halep isi castiga primul game la seriviciu, insa este nevoita sa salveze o minge de break. Reuseste asta printr-un punct construit perfect, in care a plimbat-o pe adversara sa pe tot terenul

0-1 Barty castiga primul game al partidei, pe propriul serviciu. Simona a reusit o lovitura spectaculoasa la 40-15 pentru australianca

Incepe partida din optimi! Ashleigh Barty are primul serviciu!

Simona Halep si Ashleigh Barty au intrat pe teren si sunt gata sa joace partida din optimi! Jucatoare care se califica in sferturi, va juca urmatorul meci in aceasta noapte, dupa ora 00:00!

And we're off... An action-packed Friday kicks off on Center Court with world No.1 Simona Halep taking on Aussie star Ash Barty. Let's get going, shall we?#CincyTennis pic.twitter.com/6MXXnrOd0Z — Western & Southern Open (@CincyTennis) 17 august 2018

UPDATE 18:12: Organizatorii anunta ca in aproximativ 15 minute jucatorii vor putea intra pe teren.

SCHEDULE UPDATE: We should have players taking the court in the next 15 minutes or so. Please stay tuned! — Western & Southern Open (@CincyTennis) 17 august 2018

UPDATE 18:00: La Cincinnati a plouat din nou, iar organizatorii au anuntat, pe pagina oficiala de Twitter, ca toata lumea munceste din greu pentru pregatirea terenurilor, astfel ca partidele programate astazi sa poata incepe. In consecinta, meciul Halep - Barty, care trebuia sa inceapa la ora 18:00, va fi din nou decalat.

The day may have started with a bit of rain, but rest assured, our team is hard at work getting the courts ready for an action-packed Friday!#CincyTennis pic.twitter.com/VfUwX3ht9j — Western & Southern Open (@CincyTennis) 17 august 2018

UPDATE Organizatorii au anuntat programul zilei de azi - meciul Simonei Halep este primul meci al zilei pe terenul central, si va incepe la ora 18:00.

Imediat dupa terminarea partidei, pe terenul central se joaca Novak Djokovic - Grigor Dimitrov, si apoi Roger Federer - Leonardo Mayer.

UPDATE 5:00 Meciul Simonei Halep cu Ashleigh Barty a fost amanat din cauza ploii.

"Hai sa incercam din nou maine, @Cincytennis. Noapte buna tuturor", a fost mesajul postat de Simona Halep pe Twitter.

Halep va avea astfel cateva ore in plus de odihna, dupa ce si meciul cu Ajla Tomljanovic a avut de suferit din cauza ploii, si a fost reluat aseara, dupa ora 22:00 (ora Romaniei).

Simona Halep - Ashleigh Barty a fost amanat pentru vineri seara, la o ora care urmeaza sa fie anuntata de organizatori.

Let's try this again tomorrow @cincytennis ???? Good night everyone ???? pic.twitter.com/iMJ8SLoqI0 — Simona Halep (@Simona_Halep) August 17, 2018

Australianca Ashleigh Barty este adversara Simonei Halep din optimile de finala de la Cincinnati.

Australianca Ashleigh Barty, locul 16 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o, miercuri, cu scorul de 7-5, 6-3, pe Kaia Kanepi din Estonia, locul 46 WTA, venita din calificari, in turul al doilea al turneului de la Cincinnati. Partida s-a incheiat dupa o ora si 25 de minute de joc, iar Barty o va infrunta in optimile de finala pe principala favorita, Simona Halep, care a reusit sa treaca joi seara de Ajla Tomljanovic.

Tenismena noastra s-a impus in trei seturi in fata australiencei Ajla Tomljanovic intr-un meci inceput miercuri noaptea, dar amanat pentru ziua urmatoare, din cauza vremii nefavorabile, scor 4-6, 6-3, 6-3.

Aceasta va fi a doua intalnire dintre cele doua jucatoare, dupa ce reprezentanta noasta a invins-o, sambata, cu 6-4, 6-1, in semifinalele Rogers Cup, turneu castigat mai apoi de liderul mondial din WTA.

Daca va trece de Barty, Simona Halep o va intalni in sferturile de finala la Cincinnati pe castigatoarea meciului dintre Ekaterina Makarova si Lesia Tsurenko, cea care a produs surpriza turneului eliminand-o pe campioana en-titre, Garbine Muguruza.