Nemulțumit de câteva dintre prestațiile recente ale lui Ștefan Târnovanu și din dorința de a avea doar seniori printre jucătorii de câmp, Gigi Becali a hotărât ca Matei Popa să fie titularizat între buturi la meciurile lui FCSB rămase din sezonul regulat al Superligii.



Mihai Stoica: "E clar că Matei Popa nu e pregătit pentru a debuta acum, dar poate că va fi o descoperire"

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis că decizia rămâne în picioare chiar și după prestația foarte bună a lui Ștefan Târnovanu din meciul cu Fenerbahce (1-1).



Oficialul campioanei spune că Matei Popa nu este deosebit de emoționat înaintea debutului, însă recunoaște că fiul antrenorului de portari de la FCSB "nu este încă pregătit pentru a debuta", astfel că vorbim mai degrabă de un pariu al conducerii.



"Vom asista la debutul unui copil foarte frumos. Să sperăm că va fi exact cum credem că va fi pentru că el nu pare să împrumute emoțiile tatălui. Marius Popa e alt om de când s-a decis asta, dar copilul pare că e stăpân pe situație.



E clar că Matei Popa nu e pregătit pentru a debuta acum, dar poate că va fi o descoperire pentru fotbalul românesc. Nu am vorbit cu el zilele astea. Când am fost eu la bază, el avea evaluare la Bacalaureat", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Matei Popa se va afla astfel în poarta lui FCSB la meciul cu FK Csikszereda, programat duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în runda cu numărul 24 din sezonul regulat al Superligii.

