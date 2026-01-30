LIVE de la ora 21:45 exclusiv pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Lens o întâlnește pe teren propriu pe Le Havre, în primul meci al etapei cu numărul 20 din Ligue 1.

Partida se dispută pe Stade Bollaert-Delelis.

În cazul unui succes, revelația Lens urcă din nou pe locul 1, acolo unde momentan se află campioana en-titre Paris Saint-Germain (45 p vs 43 p).

Podiumul este completat de Olympique Marseille (38 p).

Roberto De Zerbi, OUT de la Olympique Marseille? Anunțul francezilor după nebunia din Champions League



Olympique Marseille a fost eliminată din Champions League după meciul cu Club Brugge, verdictul final venind paradoxal de la Lisabona, în urma unui meci absolut nebun între Benfica și Real Madrid, câștigat de portughezi cu 4-2.

Momentul decisiv s-a produs în minutul 90+8, când portarul Benficăi, Anatoliy Trubin, a marcat un golul decisiv în urma unei lovituri libere.

Benfica a prins astfel locul 24, ultimul eligibil, iar Marseille a fost eliminată la golaveraj.

Eliminarea din Champions League a amplificat tensiunile de la Marseille, iar Roberto De Zerbi se află acum într-o situație extrem de delicată.

Potrivit RMC Sport, poziția tehnicianului italian este „în mare pericol”, iar discuții privind o posibilă despărțire sunt deja în desfășurare între antrenor și conducerea clubului.

Este demn de menționat faptul că De Zerbi nu a mai fost alături de jucători de joi dimineață, în timp ce lotul se pregătește la Clairefontaine pentru meciul din Ligue 1 cu Paris FC.

Directorul sportiv Medhi Benatia, ex-fotbalist pentru cluburi precum Juventus, Bayern Munchen, AS Roma sau Marseille, a avut un discurs dur, unde a lăsat de înțeles că schimbări urmează să se aplice în cadrul clubului.

„Este o greșeală profesională. Am pierdut meciuri în carieră, dar rar mi-a fost atât de rușine. Să primești șase goluri în două meciuri este inacceptabil”, a spus Benatia, potrivit sursei citate.

Pentru OM urmează meciul cu Paris FC sâmbătă, 31 ianuarie, ora 18:00. Partida va putea fi urmărită în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Clasamentul din Ligue 1

