SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY 1-1 LIVE ACUM | Simona rateaza 2 sanse de break in primul game

SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY 1-1



Primul set:

- Simona serveste excelent si egaleaza rapid pe tabela 1-1

- Inceput in forta pentru Simona pe serviciul adversarei, romanca reusind sa castige primele 2 puncte. Simona are 2 sanse de a-si adjudeca primul game, prima este anulata de Barty. La fel si a doua, dupa un serviciu excelent al lui Barty. Australianca isi face pana la urma serviciul 0-1

Simona Halep se bate azi cu Ashleigh Barty, locul 9 WTA, pentru un loc in semifinale la Madrid. Anul trecut, Halep a pierdut in sferturi, iar anul acesta cauta revansa. Barty e o adversara in forma. A castigat turneul de la Sydney la inceputul anului, cand a eliminat-o chiar pe Simona Halep. In plus, Barty a jucat excelent in FED Cup si s-a calificat cu Australia in finala ratata de Romania.



Simona Halep H2H Ashleigh Barty

Simona Halep conduce la intalnirile directe cu Barty, scor 2-1. Jucatoarele s-au laudat reciproc inainte de meci.



"Este o jucatoare foarte buna, are incredere, a jucat bine, e o provocare pentru mine. A fost primul meci meci din acest an si atunci nu a iesit bine. Aici e zgura, dar ma astept la o partida grea. Ma voi concentra. Nu am jucat pana acum impotriva ei pe zgura, dar sliceul nu va fi la fel de periculos ca pe hard", a spus Simona Halep.

"E testul suprem sa joci impotriva celor mai buni. Cred, fara niciun dubiu, ca este cea mai buna, cea mai consistenta jucatoare de zgura. Am facut impreuna un antrenament de calitate la inceputul saptamanii. A fost placut, prima oara cand am lovit impreuna si am fost la un nivel inalt" - Barty despre Simona Halep.



Simona Halep, favorita la pariuri

Casele de pariuri ii dau Simonei Halep cele mai mari sanse sa castige la Madrid Open 2019. Romanca are cota 3, in timp ce Petra Kvitova e cotata cu 3.75 sa se impuna. Naomi Osaka, liderul WTA, aflata la prima participare la Madrid, are doar cota 7 sa se impuna. Simona Halep si Naomi Osaka se pot duela in semifinale, daca se vor califica.



Program sferturi de finala Madrid 2019

13:00 Simona Halep - Ashleigh Barty

15:00 Naomi Osaka - Belinda Bencici

17:00 Sloane Stephens - Petra Martici

22:30 Petra Kvitova - Kiki Bertens

