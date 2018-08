SIMONA HALEP - TOMLJANOVIC LIVE | Cine este adversara Simonei Halep din turul secund de la Cincinnati

Urmarim si comentam impreuna SIMONA HALEP - AJLA TOMLJANOVIC pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Ajla Tomljanovic, in varsta de 25 de ani, va fi prima adversara a Simonei Halep la Cincinnati. Ajla, locul 58 WTA, s-a nascut in Croatia, la Zagreb, si a evoluat pentru tara in care s-a nascut multa vreme, insa in 2014, Tomljanovic a decis sa renunte in a mai reprezenta in circuit Croatia si sa lupte pentru Australia. Acum, Ajla locuieste in Brisbane, in Australia.

Ajla nu a reusit deocamdata sa-si lanseze cariera la nivel superior, insa pot fi condamnate pentru sansele ratate si accidentarile la umar pe care australianca le-a tot avut in ultimii ani. Sportiva din Australia nu a reusit sa castige pana acum niciun titlu WTA, insa detine 4 ITF-uri. Nici in proba de dublu nu sta mai bine, impunandu-se la doar 3 evenimente ITF. Cel mai bun rezultat in turneele de Grand Slam este turul 4 la Roland Garros (2014), la celelalte 3 nereusind sa depaseasca turul secund.

La fel ca Simona Halep, Tomljanovic imbraca echipamentele Nike si foloseste rachete Wilson.

Un lucru mai putin cunoscut despre australianca este ca are o relatie amoroasa cu bad boy-ul circuitului masculin de tenis, Nick Kyrgios. Cei doi au admis ca formeaza un cuplu inca din 2015 si multe publicatii internationale au sustinut ca Nick este mult mai linistit de cand o are alaturi pe Ajla. Desi s-au despartit la un moment dat din cauza unor fotografii compromitatoare aparute in tabloidele de scandal cu australianul intr-un club de noapte alaturi de doua fete, cei doi s-au impacat dupa o perioada de timp. Kyrgios merge adesea la meciurile iubitei lui pentru a o incuraja din tribune.

Pentru Tomljanovic, la Cincinnati, contra Simonei Halep, va fi al treilea meci la rand cand intalneste o sportiva din Romania. Australianca a trecut in ultimul tur al calificarilor de Sorana Cirstea, iar mai apoi pe tabloul principal in turul inaugural, de Irina Begu. Partida dintre Tomljanovic si Halep va avea loc in aceasta noapte, nu inainte de ora 2:00, ora Romaniei, pe terenul central din Cincinnati.