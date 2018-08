SIMONA HALEP, CINCINNATI | Wozniacki a abandonat la partida cu Kiki Bertens si poate pierde locul 2 WTA! Trei favorite sunt OUT de la turneu

Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, s-a retras, joi dimineata, de la turneul ce are loc saptamana aceasta la Cincinnati.

Daneza, aflata pe locul secund in clasamentul WTA, s-a retras dupa ce a pierdut cu 6-4 primul set al confruntarii cu Kiki Bertens, din turul al doilea. Castigatoare anul acesta la Australian Open, daneza a acuzat o accidentare la genunchiul stang.

Nu numai ca nu mai poate reprezenta o amenintare pentru Simona Halep in clasamentul mondial, daneza poate pierde locul secund.

Wozniacki poate fi surclasata in clasamentul WTA de americanca Sloane Stephens sau de Angelique Kerber. Ambele au obtinut catlificarea in turul al treilea. Alte doua favorite au parasite competitia in turul secund. Este vorba despre Karolina Pliskova si Garbine Muguruza.