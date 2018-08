SIMONA HALEP, CINCINNATI | Surpriza uriasa la turneul din SUA! Muguruza, eliminata surprinzator in turul 2

Surpriza de proportii la Cincinnati! Garbine Muguruza, campioana en-titre, a fost eliminata in turul secund la turneul din SUA!

Garbine Muguruza, locul 9 WTA si cap de serie numarul 7 la Cincinnati, a fost invinsa, miercuri, in turul secund la Cincinnati de catre ucraineanca Lesia Tsurenko, locul 44 WTA, scor 2-6, 6-4, 6-4, la capatul unui meci care a durat doua ore si 2 minute de joc.

Muguruza, care era campioana en-titre la turneul din Ohio, va parasi Top 10 luni, dupa ce I se vor scadea cele 900 de puncte castigate anul trecut dupa finala disputata cu Simona Halep in care i-a administrat romancei una dintre cele mai dureroase infrangeri, scor 6-1, 6-0.

La actuala editie, iberica era pe partea de tablou a liderului WTA. Un meci Halep - Muguruza era posibil in sferturile de finala la Cincinnati. Urmatoarea competitie la care Muguruza va participa este US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Wild Wednesday!@LTsurenko eliminates defending champion Muguruza 2-6, 6-4, 6-4 at @CincyTennis to reach the third round. pic.twitter.com/s7YaKiZ6j8