Urmarim si comentam impreuna partida HALEP - TSURENKO pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

HALEP - TSURENKO 6-4 6-1

GAME! SET! MECI! Simona Halep e in semifinale la Cincinnati pentru al patrulea an consecutiv! Partida cu Tsurenko a inceput greoi pentru romanca, insa ea a revenit si a reusit o serie incredibila de 10 game-uri la rand! Simona Halep va juca in semifinala cu Aryna Sabalenka, cea care a invins-o pe Madison Keys!

Setul 2

5-1 Simona ii ofera cadou un break Lesiei Tsurenko. Romanca greseste fiecare punct pe serviciu si ucraineanca face un break la 0

5-0 Simona va servi pentru meci! Ucraineanca pare ca a cedat deja partida!

4-0 Tsurenko nu gaseste un raspuns pentru serviciul Simonei, care salveaza doua mingi de break in acest game! Ucraineanca i-a spus antrenorului ca are dureri si nu poate servi, insa nu creama medicul

3-0 Simona continua seria de reusite in acest meci! Este al optulea game consecutiv pentru romanca!

2-0 Tsurenko n-a mai castigat un game de aproximativ jumatate de ora, in timp ce Halep si-l trece in cont pe cel de-al saptelea consecutiv!

1-0 Simona continua sa castige! E al saselea game la rand pentru Halep, care face break-ul inca din debutul setului doi

Setul 1

6-4 SET HALEP! Simona castiga cinci game-uri la rand si isi adjudeca primul act al partidei!

5-4 Patru game-uri la rand pentru Simona Halep! Romanca va servi pentru castigarea primului set!

4-4 Simona isi regaseste jocul si restabileste egalitatea in primul set! Moment dificil pentru Tsurenko. Ea a avut sansa de a face 5-1 si acum se vede egalata la 4

3-4 Un punct spectaculos reusit de Halep, care trimite in lung de linie si inchide game-ul pe serviciul adversarei! Break pentru Simona, care va servi pentru a restabili egalitatea in primul set

2-4 Simona salveaza un game care parea pierdut. Romanca revine de la 0-40 pe propriul serviciu si salveaza patru mingi de break ale adversarei. Halep trebuie sa se concentreze mai mult, pentru ca Tsurenko traverseaza o perioada buna de joc

1-4 Tsurenko reuseste lovituri spectaculoase si isi castiga serviciul, desi Simona incepuse bine game-ul pe serviciul adversarei si conducea cu 30-0. Halep incearca sa o incurce pe ucraineanca cu o scurta, insa aceasta din urma ajunge la timp la fileu si ii raspunde pe masura, inchizand game-ul

1-3 Simona are doua sanse de a inchide game-ul, insa greseste, iar Tsurenko profita si face break-ul din nou

1-2 Halep profita de serviciul slab al ucrainencei, care face o dubla greseala, si isi ia inapoi game-ul pierdut pe propriul serviciu

0-2 Ucraineanca isi procura repede doua mingi de break. Simona o salveaza pe prima, insa la a doua tirmite afara si Tsurenko face break-ul inca din debutul primului set

0-1 Game dificil pentru Tsurenko pe propriul serviciu, in care ucraineanca salveaza o minge de break!

Cele doua jucatoare au intrat pe teren si sunt pregatite sa inceapa confruntarea din sferturile de finala de la Cincinnati! Tsurenko serveste prima! Castigatoarea va juca cu invingatoarea din partida Madison Keys - Aryna Sabalenka, programata mai tarziu in aceasta zi de competitie.

Simona Halep a invins-o in optimile de la Cincinnati pe Ashleigh Barty, scor 7-5, 6-4, si s-a calificat in sferturile turneului american.

In aceasta faza a competitiei, Simona o va intalni pe ucraineanca Lesia Tsurenko, locul 44 in clasamentul WTA si cea care a eliminat-o, aici, la Cincinnati, pe Garbine Muguruza.

Nu este prima partida pe care o vor disputa cele doua jucatoare. Ele s-au mai intalnit de doua ori in trecut, iar Simona Halep s-a impus in ambele partide. Ultimul meci a avut loc in 2014, la Wimbledon.

Partida va avea loc dupa ora 1:00 (ora Romaniei), iar castigatoarea va juca in semifinale cu invingatoarea din meciul Madison Keys (SUA) - Aryna Sabalenka (Belarus).

Simona Halep a obtinut calificarea in sferturile de finala la Cincinnati dupa ce a trecut de Barty intr-o ora si 29 de minute.

Simona a declarat ca este multumita cu nivelul sau de joc, desi a intalnit o adversara dificila in optimi. "A fost dificil deoarece este o adversara puternica. Amandoua am avut probleme din cauza conditiilor meteo. Sunt foarte fericita ca am castigat si voi mai avea un meci in aceasta noapte. Ashleigh a gresit mai mult decat mine, eu am jucat-o mult pe rever si am obligat-o sa se miste. Nu am servit puternic, dar am folosit mult top-spin si asta a fost dificil pentru ea", a spus Simona dupa meci.