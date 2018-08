Simona Halep renunta la tenis?! Ce i-a spus fratele ei in urma cu patru ani, cand romanca bifa o premiera in cariera

Dupa succesul de la Montreal, Simona Halep a acordat mai multe interviuri pentru WTA.

Liderul mondial din WTA a marturisit ca in 2014, cand s-a calificat in premiera la Turneul Campioanelor, fratele ei i-a spus ca va putea sa se retraga din tenis cand va acumula 5 prezente la competitia din Singapore. Simona va bifa in 2018 a cincea prezenta la Turneul Campioanelor si a asigurat pe toata lumea ca va continua sa joace tenis.

"In 2014, dupa ce m-am calificat, fratele meu mi-a spus ca daca ajung de cinci ori aici ar trebui sa ma retrag. Am fost de acord cu el. Acum, cand sunt in aceasta postura, spun ca nu. Nu ma voi retrage deoarece ma simt bine pe teren si ma bucur de acest moment. Nu ma retrag, iubesc sa joc tenis. Nu ma retrag, dar va veni si acel moment", a declarat Simona Halep.

Simona este singura jucatoare din circuit care a participat la ultimele cinci editii de la Turneul Campioanelor si prima care aobtinut calificarea in acest an.

Turneul Campioanelor, editia 2018, este programat in perioada 22-28 octombrie. Simona Halep a fost eliminata inca din faza grupelor la editia trecuta a Turneului Campioanelor. Cea mai buna performanta a romancei este finala din 2014, meci pierdut in fata Serenei Williams.