Simona Halep - Ashleigh Barty, sferturi Madrid 2019. Adversara in forma pentru Simona. Statistica H2H

Simona Halep s-a calificat in sferturi si poate sa dea peste Naomi Osaka in semifinale.

Simona Halep o va intalni pe australianca Ashleigh Barty in sferturile de finala de la Madrid 2019. Barty, castigatoare la Sydney in acest inceput de an, s-a impus in trei seturi cu Putintseva, scor 4-6; 6-1; 6-2. Simona s-a impus lejer in cel mai bun meci de pana acum de la Madrid, 6-0; 6-0 cu Viktoria Kuzmova.

Barty e locul 9 WTA in acest moment, cu peste 1,9 milioane de dolari castigati din tenis de la inceputul anului si pana acum. Barty a jucat exceptional si in FED Cup, acolo unde Australia s-a calificat in finala, unde va intalni invingatoarea Romaniei, Franta.

Ashleigh Barty ocupa locul 4 in Race to Singapore, in timp ce Halep e in afara locurilor de calificare in acest moment, doar 10.



Simona Halep H2H Ashleigh Barty

Simona Halep conduce in duelurile cu Ashleigh Barty cu 2-1 pana acum. Australianca s-a impus insa in fata Simonei anul acesta la Sydney, in turul al doilea, scor 6-4; 6-4.

Halep a invis-o pe Barty anul trecut de doua ori, cu 7-5; 6-4 in turul 3 de la Cincinnati si cu 6-4; 6-1 in semifinalele de la Montreal.

Barty nu are nicio infrangere in ultimele 10 partide, in timp ce Halep a cedat o singura partida, cu Pliskova la Miami Open.

