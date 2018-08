SIMONA HALEP, CINCINNATI | "De ce joc atat de prost?!" Simona i-a cerut de 2 ori ajutorul lui Cahill la partida cu Tomljanovic! Replica geniala a antrenorului

Meciul Simonei Halep din turul secund de la Cincinnati se va relua in aceasta seara de la ora 20:00.

Simona Halep, desi se astepta la un meci mai usor cu australianca Tomljanovic, a intampinat numeroase dificultati cu australianca de pe locul 58 WTA si a cerut interventia lui Darren Cahill, care a parut extrem de relaxat. La finalul primului set, unul castigat de Tomljanovic cu 6-4, australianul a venit pe teren pentru a-si sfatui eleva.



"Ce se intampla? Nu simti cum trebuie mingea? I-ai oferit cred ca cel putin 15 mingi usoare. Ratezi toate forehand-urile pentru ca le lovești prea plat. Trebuie sa le dai putin mai mult efect" i-a spus Cahill. "De ce joc atat de prost?" a replicat Simona, fiind vizibil deranjata de nivelul sau de joc.

"Nu conteaza! Da-ti reset! Restarteaza-te! Returneaza mai multe mingi in teren. Ai grija la primul serviciu, incearca sa deschizi mai mult terenul cu el. Baga mai mult spin pe forehand, ea va avea mai putin putere asa" a fost raspunsul australianului.

Simona a mai cerut o data interventia lui Cahill, chiar inainte de startul setului decisiv. "Ti-a fost dor de mine?" a intrebat-o australianul razand. "Nu trebuie sa urmaresti fiecare minge, de fiecare data, ok? Fii un pic mai isteata si joaca punctul. Daca e 30-30, 40-40 intr-un game, nu alerga dupa fiecare minge, daca ea are o lovitură buna. Daca esti in game, ai 15-30 sau 0-15, da, urmareste fiecare minge. Joaca dupa scor mai bine, daca iti simti spatele mai bine. Insista pe primul serviciu. Fa sa se intample ceva cu retururile pe al doilea serviciu. Daca le ratezi, nicio problema, e ok. Dar sa fortezi pe al doilea serviciu, sa fii mai agresiva. Pune mereu putin spin pe minge", a mai spus Cahill, glumind din nou cu romanca din fruntea clasamentului: "Te-ai saturat de mine acum? Sa plec?"

Simona a avut nevoie de ingrijiri medicale

Simona Halep a cerut la Cincinnati interventia medicilor pe teren! Dupa ce a cerut time-out medical de mai multe ori la Montreal, turneu pe care l-a castigat, Simona Halep pare sa intampine noi probleme fizice.

In setul decisiv, cand era condusa cu 3-0, sportiva noastra a cerut interventia fizioterapeutului acuzand dureri in zona lombara si a mers cu medicul sosit pe teren la vestiare pentru a primi ingrijiri.

Tomljanovic a cerut si ea interventia medicilor la finalul setului secund, iar dupa aceasta pauza, Simona a parut total scoasa din ritm, dar si-a revenit repede si a ridicat nivelul jocului pentru a nu reintra prea tarziu in meci.