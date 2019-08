SIMONA HALEP CINCINNATI | Cum arata culoarul Simonei Halep dupa eliminarile soc! Cine-i sta in cale pana in finala

Simona Halep incepe miercuri aventura la turneul de la Cincinnati.

Romanca intra in competitie in turul al doilea, acolo unde va juca in premiera impotriva Ekaterinei Alexandrova din Rusia.

Traseul Simonei Halep la Cincinnati a devenit mai usor, odata cu eliminarile de marti ale lui Kiki Bertens si Serena Williams.

Daca trece de Alexandrova (43 WTA), Simona Halep va juca in turul 3 cu castigatoarea partidei Madison Keys - Daria Kasatkina. In sferturi, romanca poate da peste Venus Williams, Donna Vekic sau Victoria Azarenka. In semifinale, Halep se poate lupa cu Naomi Osaka sau Elina Svitolina.

Finala de la Cincinnati poate insemna pentru Simona Halep o confruntare cu Ashleigh Barty, Sloane Stephens sau Karolina Pliskova.

TRASEU VIRTUAL SIMONA HALEP CINCINNATI

turul I: bye

turul II: Ekaterina Alexandrova;

turul III: Madison Keys sau Daria Kasatkina;

sferturi: Venus Williams, Donna Vekic sau Victoria Azarenka;

semifinale: Naomi Osaka sau Elina Svitolina (posibil);

finala: Ashleigh Barty, Karolina Pliskova sau Sloane Stephens (posibil).