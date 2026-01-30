FC Botoşani, locul 5 în Superligă, a fost învinsă de Cetatea Suceava, echipă din Liga 3, cu scorul de 2-1 într-un meci amical desfăşurat joi la Bucecea, potrivit paginii de Facebook a clubului din Superligă.

Enzo Lopez (33) a marcat golul echipei antrenate de Leo Grozavu.

Pentru Cetatea Suceava, echipă aflat pe locul secund în Seria 1 din Liga 3 antrenată de Petre Grigoraș, au înscris Gabriel Răducan (73) şi Alexandru Anton (87).

Echipele din FC Botoșani - Cetatea Suceava 1-2

