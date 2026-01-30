FOTO FC Botoșani a pierdut meciul cu o echipă din Liga 3! Au jucat inclusiv ”vedetele” Mitrov, Câmpanu, Papa sau Bordeianu

FC Botoșani a pierdut meciul cu o echipă din Liga 3! Au jucat inclusiv "vedetele" Mitrov, Câmpanu, Papa sau Bordeianu
Rezultat surpriză în partida de pregătire.

FC BotosaniEnzo LopezLeo GrozavuCetatea SuceavaPetre Grigoras
FC Botoşani, locul 5 în Superligă, a fost învinsă de Cetatea Suceava, echipă din Liga 3, cu scorul de 2-1 într-un meci amical desfăşurat joi la Bucecea, potrivit paginii de Facebook a clubului din Superligă.

Enzo Lopez (33) a marcat golul echipei antrenate de Leo Grozavu.

Pentru Cetatea Suceava, echipă aflat pe locul secund în Seria 1 din Liga 3 antrenată de Petre Grigoraș, au înscris Gabriel Răducan (73) şi Alexandru Anton (87).

Echipele din FC Botoșani - Cetatea Suceava 1-2

FC Botoșani: Kukic – Suta, A. Dumitru, Țigănașu, Bordeianu, David, Papa, Câmpanu, Mitrov, Lopez. 

Rezerve: Tomache, Friday, Pănoiu, And. Dumitru, Ștefan, Ciurel, Bodișteanu, Kovtaliuk. 

Antrenor: Leo Grozavu.

Cetatea Suceava: Ciobanu – Perju, Grosu, Pătrașcu, Nițu, Sumanariu, Chelari, Tucaliuc, Ferhaoui, Cerlincă, Răducan. 

Rezerve: Feșteu, Bai, Codreanu, Buceac, Balgiu, Zaharia, Dănăilă, Netbai, Anton, Savin, I. Marian. 

Antrenor: Petre Grigoraș.

Partida FC Botoşani - Oţelul Galaţi, contând pentru etapa a 24-a din Superligă, se va desfăşura luni 2 februarie, de la ora 18:30.

Foto: FC Botoșani

Clasamentul din Superligă

