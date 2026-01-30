FC Botoşani, locul 5 în Superligă, a fost învinsă de Cetatea Suceava, echipă din Liga 3, cu scorul de 2-1 într-un meci amical desfăşurat joi la Bucecea, potrivit paginii de Facebook a clubului din Superligă.
Enzo Lopez (33) a marcat golul echipei antrenate de Leo Grozavu.
Pentru Cetatea Suceava, echipă aflat pe locul secund în Seria 1 din Liga 3 antrenată de Petre Grigoraș, au înscris Gabriel Răducan (73) şi Alexandru Anton (87).
Echipele din FC Botoșani - Cetatea Suceava 1-2
FC Botoșani: Kukic – Suta, A. Dumitru, Țigănașu, Bordeianu, David, Papa, Câmpanu, Mitrov, Lopez.
Rezerve: Tomache, Friday, Pănoiu, And. Dumitru, Ștefan, Ciurel, Bodișteanu, Kovtaliuk.
Antrenor: Leo Grozavu.
Cetatea Suceava: Ciobanu – Perju, Grosu, Pătrașcu, Nițu, Sumanariu, Chelari, Tucaliuc, Ferhaoui, Cerlincă, Răducan.
Rezerve: Feșteu, Bai, Codreanu, Buceac, Balgiu, Zaharia, Dănăilă, Netbai, Anton, Savin, I. Marian.
Antrenor: Petre Grigoraș.
Partida FC Botoşani - Oţelul Galaţi, contând pentru etapa a 24-a din Superligă, se va desfăşura luni 2 februarie, de la ora 18:30.
Foto: FC Botoșani
