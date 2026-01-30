VIDEO Ce a făcut Steaua în primul amical al iernii. Echipa din Ghencea numai ce a primit o veste minunată!

Ce a făcut Steaua în primul amical al iernii. Echipa din Ghencea numai ce a primit o veste minunată!
”Militarii” lui Daniel Oprița au jucat prima partidă pe 2026.

Astăzi, în Ghencea, divizionara secundă Steaua București a jucat primul amical din noul an.

Echipa antrenată de Daniel Oprița s-a impus cu 3-2 în fața formației Cetatea Turnu Măgurele, din Liga 3.

”⚽ FOTBAL

‼️ Succes în primul test din 2026

❤💙 Steaua a câștigat cu 3-2 (1-1) amicalul disputat azi, pe teren propriu, în compania celor de la Cetatea Turnu Măgurele (Liga 3).

⚽ Au marcat pentru formația noastră: Ruben (4), Răsdan (51), Țicală (64).

❤💙 Steaua (rep. 1): Stroescu – Adăscăliței, Voicu, Lanțoș – A. Popa, Pacionel, Gualda, Rotaru, Nedelea – Roman, Ruben.

❤💙 Steaua (rep. 2): Frănculescu – Maxim, Nacho, A. Ilie – Răsdan, Pacionel (Adăscăliței), Nedelcu, Lascu, A. Popa – Țicală, Nofitovici.

🔜 Următorul test al steliștilor în această iarnă va fi împotriva celor de la CS Dinamo. Partida este programată miercuri, 4 februarie, în Complexul Sportiv Steaua”, a postat la final Steaua București.

Lovitură pentru FCSB: ”Palmaresul aparține Stelei. Vom notifica FRF”

Steaua București a anunţat azi, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că va notifica FRF cu privire la motivarea deciziei definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care confirmă că iar palmaresul realizat în perioada 1947–1998 aparţine CSA.

“Motivarea deciziei definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie confirmă, fără echivoc, că Steaua este Clubul Sportiv al Armatei 'Steaua' din punct de vedere juridic, iar palmaresul realizat în perioada 1947–1998 aparţine clubului nostru, fapt care consfinţeşte în mod incontestabil că Steaua este cea mai titrată echipă din fotbalul românesc.

Hotărârea instanţei supreme este definitivă şi înlătură orice tentativă de reinterpretare. Identitatea Stelei este un fapt juridic stabilit irevocabil, nu un subiect de opinie, dispută sau speculaţie publică”, precizează CSA Steaua.

“Sperăm ca toţi cei care, de-a lungul acestor ani de luptă, au încercat sau au contribuit la furtul de identitate să îşi asume public această realitate, având obligaţia morală de a o recunoaşte”, adaugă clubul.

În zilele următoare, vom notifica Federaţia Română de Fotbal, care are obligaţia legală de a transmite, în cel mai scurt timp, hotărârea către UEFA”, menţionează CSA Steaua.

“În final, ţinem să le mulţumim tuturor steliştilor, fani, foşti jucători şi oameni din cadrul clubului, adică celor care nu au renunţat niciodată şi care au continuat să lupte alături de noi pentru culorile roş-albastre.

Steaua a fost, este şi va fi doar în Ghencea!”, adaugă clubul bucureştean.

De câţiva ani, palmaresul este disputat între Steaua şi FCSB

În iunie 2020, Clubul Sportiv al Armatei Steaua a rămas cu palmaresul echipei de fotbal din perioada 1947 şi până în 1998 şi a pierdut perioada cuprinsă între 1998, când secţia de fotbal s-a desprins de CSA, şi 2003, când formaţia a fost preluată de Gigi Becali, potrivit unei hotărâri a Curţii de Apel Bucureşti. Recursul intentat de Asociaţia Salvaţi Steaua şi de clubul cu fosta denumire FC Steaua Bucureşti a fost contestat de CSA Steaua.

La Curtea de Apel Bucureşti, în 2021, CSA Steaua a câştigat în instanţă trofeele şi performanţele clubului de la înfiinţarea din 1947 până în 1998. CSA Steaua a cerut atunci şi palmaresul clubului roş-albastru între anii 1998, când Viorel Păunescu a devenit preşedintele "militarilor", şi 2003, când echipa a fost preluată de Gigi Becali.

În octombrie 2023, Curtea de Apel Bucureşti a hotărât că palmaresul echipei de fotbal Club Sportiv al Armatei „Steaua Bucureşti” din 1947 şi până în 1998 aparţine reclamantului CSA în procesul cu FCSB.

În martie 2024, Curtea de Apel a respins, ca nefondată, cererea de anulare înaintată de FCSB privind toate mărcile înregistrate din patrimoniul CSA.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar pe 4 iunie 2025 s-a dat decizia definitivă.

Clubul Sportiv al Armatei deţine astfel 20 de titluri obţinute în perioada 1947 - 1998, inclusiv Cupa Campionilor Europeni, câştigată în 1986, şi Supercupa Europei 1987.

