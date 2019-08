SIMONA HALEP - EKATERINA ALEXANDROVA LIVE 18:00 | Intalnire in premiera pentru Simona Halep! Romanca a scapat de unul dintre pericolele de pe partea ei de tablou

Urmarim si comentam impreuna meciul Simona Halep - Ekaterina Alexandrova in turul 2 la Cincinnati pe www.sport.ro!

Simona Halep intra in competitie la Cincinnati miercuri, direct in turul al doilea, gratie finalei pe care a jucat-o anul trecut la acest turneu.

Romanca va deschide seria meciurilor de azi la Cincinnati, partida ei cu Ekaterina Alexandrova fiind prima a zilei programata pe terenul central. Astfel, confruntarea dintre cele doua va incepe la ora 18:00, ora Romaniei.

Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana acum. Ekaterina Alexandrova, ocupanta locului 43 WTA, a castigat in primul tur in fata jucatoarei spaniole Carla Suarez Navarro, scor 6-4, 6-1.

Simona Halep este cap de serie numarul 4 la Cincinnati, turneu cu premii totale de 2.9 milioane dolari.

Simona Halep a scapat de Kiki Bertens

Kiki Bertens a fost eliminata marti seara de la Cincinnati de Venus Williams, scor 3-6 6-3 6-7.

Vestea este buna pentru Simona Halep, avand in vedere ca Bertens este cea care a invins-o in finala de anul trecut pe romanca, iar duelul se putea reedita in acest an in sferturile de finala.