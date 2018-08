HALEP - BERTENS, FINALA | Simona poate dobori doua recorduri cu victorie la Cincinnati! Ar fi o performanta uluitoare a romancei

Simona Halep joaca finala de la Cincinnati cu Kiki Bertens!

Simona Halep poate castiga in premiera turneul de la Cincinnati, dupa ce a pierdut doua finale aici, in 2015 si 2017. Daca se impune, trofeul de la Western&Southern Open poate fi al doilea in doar doua saptamani cucerit de romanca.

Astfel, Simona poate face dubla Montreal - Cincinnati, devenind prima femeie care face asta din 2009 incoace, de cand turneul american a devenit unul de categorie Premier 5.

O dubla de acest fel a reusit doar Rafael Nadal, care in 2013 a castigat in Canada si apoi s-a impus, saptamana urmatoare, si la Cincinnati.

Totodata, Simona Halep si-ar egala o performanta personala din 2013. Atunci, romanca reusea sa castige doua turnee consecutive - Nurnberg si 's-Hertogenbosch.

Finala de la Cincinnati dintre HALEP si BERTENS poate fi urmarita live pe www.sport.ro de la ora 21:00.