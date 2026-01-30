Astăzi, LIVE exclusiv pe VOYO, se joacă prima finală de la EHF EURO 2026, dar și cele două semifinale.
Mai exact, de la ora 16:00, Portugalia și Suedia se întâlnesc în finala pentru locul 5.
Naționala lusitană este pregătită de Paulo Pereira, antrenorul lui Dinamo, campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc.
Apoi, de la ora 18:45, se va disputa prima semifinală a turneului continental, Croația - Germania, pentru ca de la ora 21:30 Danemarca și revelația Islanda să joace pentru calificarea în marea finală de la EHF EURO 2026.
Programul meciurilor de azi de la EHF EURO 2026, LIVE pe VOYO
16:00 Portugalia - Suedia (finala pentru locul 5)
18:45 Croația - Germania (prima semifinală)
21:30 Danemarca - Islanda (a doua semifinală)
* Toate meciurile se dispută la Herning
Scandal mare la EURO! Ce a declarat selecționerul Croației
Antrenorul echipei masculine a Croaţiei, Dagur Sigurdsson, a acuzat Federaţia Europeană de Handbal (EHF) că funcţionează ca ''o companie de fast food'' care şi-a pus jucătorii ''într-un autobuz ca pe nişte pui congelaţi'', nemulţumit de programarea meciurilor, scrie DPA.
Criticile islandezului au intervenit înainte de semifinala Croaţiei cu Germania, de vineri, la Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026, găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia.
''Trebuie să fac acest circ. Aceasta este confirmarea faptului că Federaţiei Europene de Handbal nu îi pasă de jucători, de echipe'', a declarat Sigurdsson, joi, într-o conferinţă de presă la care nu a vrut să participe.
Principala sa nemulţumire a fost că a trebuit să joace două meciuri în două zile şi apoi să călătorească de la baza lor din Suedia în Danemarca în timpul zilei de odihnă. Germania, în schimb, a avut sediul tot timpul în Danemarca şi a profitat din plin de ziua de recuperare.
Antrenorul Croaţiei, vicecampioana mondială, a adăugat că drumul cu autocarul de la Malmo la Herning, în Danemarca, a durat patru ore şi că hotelul echipei era prea departe de locul de desfăşurare a meciului. El a etichetat organizatorul turneului (EHF) drept o ''companie de fast food'' care ''doar vinde'' şi care i-a pus pe croaţi ''într-un autobuz ca pe nişte pui congelaţi'', informează Agerpres.
Opinia lui a fost împărtăşită de conaţionalul său Alfred Gislason, care i-a succedat lui Sigurdsson la cârma Germaniei: ''Are perfectă dreptate şi îmi pare rău''.