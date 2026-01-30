Apoi, de la ora 18:45, se va disputa prima semifinală a turneului continental, Croația - Germania, pentru ca de la ora 21:30 Danemarca și revelația Islanda să joace pentru calificarea în marea finală de la EHF EURO 2026.

Mai exact, de la ora 16:00, Portugalia și Suedia se întâlnesc în finala pentru locul 5.

Astăzi, LIVE exclusiv pe VOYO , se joacă prima finală de la EHF EURO 2026, dar și cele două semifinale.

Scandal mare la EURO! Ce a declarat selecționerul Croației



Antrenorul echipei masculine a Croaţiei, Dagur Sigurdsson, a acuzat Federaţia Europeană de Handbal (EHF) că funcţionează ca ''o companie de fast food'' care şi-a pus jucătorii ''într-un autobuz ca pe nişte pui congelaţi'', nemulţumit de programarea meciurilor, scrie DPA.

Criticile islandezului au intervenit înainte de semifinala Croaţiei cu Germania, de vineri, la Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026, găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia.

''Trebuie să fac acest circ. Aceasta este confirmarea faptului că Federaţiei Europene de Handbal nu îi pasă de jucători, de echipe'', a declarat Sigurdsson, joi, într-o conferinţă de presă la care nu a vrut să participe.

Principala sa nemulţumire a fost că a trebuit să joace două meciuri în două zile şi apoi să călătorească de la baza lor din Suedia în Danemarca în timpul zilei de odihnă. Germania, în schimb, a avut sediul tot timpul în Danemarca şi a profitat din plin de ziua de recuperare.

Antrenorul Croaţiei, vicecampioana mondială, a adăugat că drumul cu autocarul de la Malmo la Herning, în Danemarca, a durat patru ore şi că hotelul echipei era prea departe de locul de desfăşurare a meciului. El a etichetat organizatorul turneului (EHF) drept o ''companie de fast food'' care ''doar vinde'' şi care i-a pus pe croaţi ''într-un autobuz ca pe nişte pui congelaţi'', informează Agerpres.

Opinia lui a fost împărtăşită de conaţionalul său Alfred Gislason, care i-a succedat lui Sigurdsson la cârma Germaniei: ''Are perfectă dreptate şi îmi pare rău''.

