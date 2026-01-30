Costel Gâlcă: "Moruțan poate fi titular cu U Cluj. A demonstrat"

La conferința de presă premergătoare jocului, Costel Gâlcă a anunțat că Olimpiu Moruțan poate avea șansa de a fi în premieră titular la Rapid. Etapa trecută, mijlocașul a jucat aproximativ jumătate de oră în meciul cu UTA, iar acum ar putea intra în primul 11.



"Da, sunt șanse ca Moruțan să fie titular, cum și alții pot apărea în primul 11. Moruțan e un jucător valoros pentru noi. El a demonstrat că poate să schimbe multe momente în joc și are calitate foarte mare", a spus Gâlcă.



Lars Kramer și Talisson nu vor fi disponibili pentru Rapid la meciul cu U Cluj. Fundașul este accidentat, iar brazilianul nou-venit nu și-a rezolvat încă problemele cu actele.



"Kramer nu va fi în lot pentru acest meci, vom vedea dacă va ajunge pentru cel cu Sibiul. La Talisson mai e de lucrat, cu hârtiile nu stăm prea bine, dar sperăm să-l rezolvăm cât mai repede", a mai spus Gâlcă.

Gâlcă: "Dacă FCSB va juca la fel ca în meciul cu Fenerbahce, poate intra în play-off"



În ceea ce privește lupta la titlu, tehnicianul formației din Giulești a spus: "În afară de noi, Craiova și Dinamo, mai sunt FC Argeș, care a demonstrat că e o echipă organizată, agresivă și care a pus probleme. Mai este Botoșaniul, chiar dacă are o perioadă mai puțin bună. Oțelul Galați arată foarte bine, din punctul meu de vedere, deci va fi bătălie mare. FCSB? Depinde de ei. Dacă joacă ca aseară, da. Dacă nu, e greu să prindă play-off-ul".



Întrebat despre alte sosiri sau plecări, Gâlcă a răspuns: "Deocamdată avem jucători. Vom vedea în următoarele zile, până se va încheia fereastra de transferuri. Dacă ma vine cineva, e binevenit. Ciobotariu? Eu nu știu nimic să plece. A existat ceva, dar el nu și-a exprimat dorința să plece de aici".

