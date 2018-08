HALEP - BERTENS, FINALA | E oficial! Capitolul la care Simona e imbatabila la Cincinnati: "Sunt foarte incrazatoare"

Simona Halep s-a calificat in finala la Cincinnati dup ace a trecut de Aryna Sabalenka in penultimul act, dupa 1 ora si 17 minute, scor 6-3, 6-4.

In marea finala de la Cincinnati, Simona o va intalni pe Kiki Bartens, locul 17 WTA. Simona Halep o conduce cu 3-1 la intalniri directe pe Bertens inainte de meciul direct care va incepe in aceasta seara de la ora 21.00. Daca triumfa din nou, Simona poate dobori un record istoric!

Simona Halep are oportunitatea de a deveni prima jucatoare din circuitul WTA in ultimii 45 de ani care castiga ambele turnee la rand, Rogers Cup (Montreal, Canada) si cel de la Cincinnati (Ohio, SUA). Australianca Evonne Fay Goolagong Cawley (67 de ani), fost lider mondial, retrasa din activitate in 1983, castigatoare de 7 titluri de Grand Slam, este detinatoarea recordului.

Simona este cea mai buna jucatoare din circuit la retur, iar acest lucru reprezinta un mare dezavantaj pentru adversarele sale. Romanca din fruntea clasamentului a reusit la Cincinnati sa faca break in aproape jumatate din game-urile de retur.

"Sunt foarte increzatoare la retur. Ok, nu imi spun niciodata <acum voi face break>. Dar am incredere in loviturile mele, ma lupt pentru fiecare punct, indiferent de scor. Mi-am imbunatatit serviciul, acum ma simt confortabil in toate momentele jocului. Sincer, nici nu simt diferenta ca un game e pe serviciul meu sau ca sunt la primire. Sunt concentrata pe orice minge si ma bucur ca pot castiga meciuri", a spus Simona pentru WTA Insider.