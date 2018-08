HALEP - BERTENS, FINALA LIVE 21.00 | Performanta uluitoare pentru Simona! Care va fi diferenta fata de locul 2 mondial daca va castiga diseara

Urmarim si comentam impreuna partida HALEP - BERTENS pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Simona Halep este aproape de a castiga al 2-lea turneu consecutiv, dupa Rogers Cup. In ciuda faptului ca a fost nevoita in mai multe randuri sa joace 2 partide in aceeasi zi, Simona a reusit sa ajunga in a 2-a finala in 2 saptamani. Va fi a 3-a finala la Cincinnati pentru Simona Halep, dupa cele pierdute in 2015 si 2017.

Simona Halep o conduce cu 3-1 la intalniri directe pe Bertens inainte de meciul direct care va incepe in aceasta seara de la ora 21.00.

Distanta uriasa fata de locul 2

Perioada excelenta a Simonei Halep, la care se adauga cea mai putin buna a lui Caroline Wozniacki, poate face ca diferenta intre cele doua sa ajunga la 2.401 puncte! In cazul in care o invinge pe Kiki Bertens in finala de la Cincinnati, Halep va ajunge la 8.376 de puncte in clasamentul WTA.

Simona este deja calificata la Turneul Campioanelor, iar la US Open nu are decat de castigat! In 2017, Simona era eliminata in primul tur la ultimul Grand Slam al anului de catre Maria Sharapova, astfel ca diferenta fata de locurile 2 si 3 aproape sigur se va mari, in conditiile in care Sloane Stephens, cea aflata sub Wozniacki, a castigat US Open in 2017 si are de aparat 2.000 de puncte!

Daca triumfa la Cincinnati, Simona poate dobori un record istoric!

Simona Halep are oportunitatea de a deveni prima jucatoare din circuitul WTA in ultimii 45 de ani care castiga ambele turnee la rand, Rogers Cup (Montreal, Canada) si cel de la Cincinnati (Ohio, SUA). Australianca Evonne Fay Goolagong Cawley (67 de ani), fost lider mondial, retrasa din activitate in 1983, castigatoare de 7 titluri de Grand Slam, este detinatoarea recordului.

The Women's Final is SET: World No.1 Simona Halep versus No.17 Kiki Bertens Who will take home the ????? pic.twitter.com/WC450Fb9yV — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 18, 2018



Declaratia data inaintea finalei

"Daca voi lupta cum am facut la fiecare meci in acest turneu, sunt sigura ca am o sansa buna sa castig finala. Adversara mea din finala joaca bine, va fi o provocare mare. Vreau să dau totul si sa castig in fata acestui public minunat" a spus Simona Halep dupa victoria in fata Arynei Sabalenka din semifinale.



"If I fight like I did every day here in this tournament, I would have a big chance to win the match" - @Simona_Halep talks after her semifinal win and looks to tomorrow at @CincyTennis pic.twitter.com/57d1tznqqR — WTA (@WTA) August 18, 2018



Simona le-a multumit fanilor din Cincinnati pentru sprijin si pe retelele de socializare