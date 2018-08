HALEP - BERTENS, FINALA | Ce recompensa primeste Simona de la Darren Cahill daca va castiga turneul: "Asta mi-a promis!"

Partida SIMONA HALEP - KIKI BERTENS, finala turneului de la Cincinnati, va fi live pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Simona Halep castiga meciuri pe banda rulanta, si, dupa ce a castigat finala de la Montreal, romanca din fruntea clasamentului mondial este intr-o noua finala.

Dupa victoria obtinuta in fata Arynei Sabalenka, in semifinale la Cincinnati, Simona Halep a fost intrebata ce planuri si ce dorinte are daca va cuceri un nou titlu intr-un timp atat de scurt.

Simona Halep le-a spus jurnalistilor prezenti la Cincinnati ca antrenorul australian din echipa ei, Darren Cahill, i-a promis o rasplata pe masura rezultatelor. Tehnicianul de la Antipozi i-a transmis elevei sale ca o va duce la Waffle House, un lant de restaurante celebre, cu peste 2000 de locatii in 25 de state americane.

Poate bate un record



Simona Halep s-a calificat in finala la Cincinnati dup ace a trecut de Aryna Sabalenka in penultimul act, dupa 1 ora si 17 minute, scor 6-3, 6-4.

In marea finala de la Cincinnati, Simona o va intalni pe Kiki Bartens, locul 17 WTA. Simona Halep o conduce cu 3-1 la intalniri directe pe Bertens inainte de meciul direct care va incepe in aceasta seara de la ora 21.00.

Daca triumfa din nou, Simona poate dobori un record istoric!

Simona Halep are oportunitatea de a deveni prima jucatoare din circuitul WTA in ultimii 45 de ani care castiga ambele turnee la rand, Rogers Cup (Montreal, Canada) si cel de la Cincinnati (Ohio, SUA). Australianca Evonne Fay Goolagong Cawley (67 de ani), fost lider mondial, retrasa din activitate in 1983, castigatoare de 7 titluri de Grand Slam, este detinatoarea recordului.

“Adversara mea din finala joaca bine, va fi o provocare mare. Vreau sa dau totul si sa castig in fata acestui public minunat”, a spus Simona dupa victoria obtinuta in fata Arynei Sabalenka.