HALEP - BERTENS, FINALA | Adversara Simonei a fost la un pas de retragere: "Nimic nu ma multumea!" Ce a spus despre meciul cu Simona

Kiki Bertens, locul 17 WTA, este adversara Simonei Halep din finala de la Cincinnati.

Olandeza in varsta de 26 de ani a facut o dezvaluire afirmand ca a fost la doar un pas sa se retraga din tenis in urma cu mai putin de un an.

Bertens traverseaza o perioada foarte buna a carierei si este foarte aproape de Top 10. Sambata, ea a invins-o pe Kvitova calificandu-se in a treia finala a sezonului. Lucrurile nu au mers atat de bine mereu pentru olandeza. Sportiva batava a marturisit ca s-a gandit serios la retragere.



"Avusesem cateva rezultate bune, dar nimic nu ma multumea. Nu reuseam sa ma bucur de victoriile obtinute. Cand invingeam, era mai mult ca o izbavire, nu simteam ca sunt fericita. Bateam si imi spuneam <<dar maine trebuie sa o iau de la capat>>. Intr-un final mi-am zis ca trebuie sa ma bucur de tenis, de clipele petrecute pe teren", a spus Bertens dupa calificarea in finala la Cincinnati.

Declaratia lui Bertens despre finala

“Cred ca va fi o adevarata petrecere in finala. Halep joaca foarte bine, lucru demonstrat atat aici, cat si saptamana trecuta la Montreal. Are multa incredere in ea, dar si eu ma simt in forma si cred in mine. Sunt foarte fericita sa ajung in finala. Am avut o partida extrem de grea la inceput, mai ales ca Petra a servit atat de bine. A returnat, de asemenea, excelent.



In al doilea set m-am simtit mai bine, am intrat in control si am incercat sa mentin acel nivel pana la final. Am vrut sa lupt pana la ultima minge, mai ales ca acesta a fost unul din scopurile mele in acest an, sa fiu mult mai agresiva pe teren. Am lucrat in acest sens si acum se vad roadele. Sunt extrem de bucuroasa sa ajung pana in ultimul act” a spus Kiki Bertens.

Meciul dintre Simona Halep si Kiki Bertens va avea loc in aceasta seara de la ora 21, ora Romaniei.