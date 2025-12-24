VIDEO Nostalgie la Torino! Juventus a publicat un video emoționant cu Dybala, iar fanii au reacționat imediat: „Aduceți-l acasă!”

Nostalgie la Torino! Juventus a publicat un video emoționant cu Dybala, iar fanii au reacționat imediat: &bdquo;Aduceți-l acasă!&rdquo; Fotbal extern Paulo Dybala
Juventus a stârnit un val uriaș de emoții în rândul fanilor, după ce a publicat pe TikTok un clip dedicat lui Paulo Dybala, cu imagini din perioada petrecută de argentinian la Torino.

Paulo DybalaAS Romajuventus
Videoclipul, acompaniat de piesa „L’amore non mi basta” a Emmei Marrone, a devenit rapid viral și a redeschis o rană care nu pare să se fi vindecat nici acum.

De câteva săptămâni, pe rețelele sociale circulau videoclipuri „amarcord” cu Dybala în tricoul alb-negru, însă de această dată chiar Juventus a ales să intre în trend. Clubul a postat imagini cu goluri, driblinguri și momente speciale ale „Joya” pe stadionul din Torino, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Fanii au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje încărcate de emoție. „Dacă Juventus nu a trecut peste despărțire, de ce aș face-o eu?”, a scris un suporter. Un altul a transmis simplu: „Nu pot să cred că ați postat asta, plâng”.

@juventus Paulo Dybala ❤️‍🩹 #juventus #dybala #edit #memories #sportstiktok ♬ suono originale - SEBYMUSIC

„Faceți-l să se întoarcă!”

Cel mai des mesaj a fost însă legat de o eventuală revenire a lui Dybala la Torino. „Vă rog, aduceți-l înapoi”, „Ziua 1 în care cerem ca Dybala să revină” sau „Juventus, fă-l pe Paulo să se întoarcă acasă” au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor, care nu și-au ascuns dorința.

Nostalgia a fost amplificată și de momentul din meciul cu Roma, când melodia Emmei Marrone a răsunat pe Allianz Stadium, iar publicul l-a aplaudat îndelung pe fostul idol. Semn clar că legătura dintre Dybala și Juventus a rămas puternică, chiar dacă viitorul argentinianului pare să ducă mai degrabă spre o revenire în țara natală.

