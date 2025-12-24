Videoclipul, acompaniat de piesa „L’amore non mi basta” a Emmei Marrone, a devenit rapid viral și a redeschis o rană care nu pare să se fi vindecat nici acum.



De câteva săptămâni, pe rețelele sociale circulau videoclipuri „amarcord” cu Dybala în tricoul alb-negru, însă de această dată chiar Juventus a ales să intre în trend. Clubul a postat imagini cu goluri, driblinguri și momente speciale ale „Joya” pe stadionul din Torino, iar reacțiile nu au întârziat să apară.



Fanii au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje încărcate de emoție. „Dacă Juventus nu a trecut peste despărțire, de ce aș face-o eu?”, a scris un suporter. Un altul a transmis simplu: „Nu pot să cred că ați postat asta, plâng”.

