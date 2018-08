HALEP NEW HEAVEN | S-a retras! Una dintre adversarele Simonei a spus pas competitiei Connecticut Open

Dupa Montreal si Cincinnati, Simona Halep va merge la New Haven.

Acolo, una din posibilele sale adversare din sferturile de finala a decis sa se retraga.

Este vorba despre australianca Ashleigh Barty, care a anuntat ca abandoneaza inainte de inceperea turneului din Connecticut din cauza unei viroze. In primul tur, sportiva de la Antipozi ar fi trebuit s-o infrunte pe Irina Begu. In schimb, Begu va da piept in turul inaugural cu Daria Gavrilova.

Ashleigh Barty, locul 16 WTA, a fost eliminata de Simona Halep atat saptamana trecuta, la Montreal, unde romanca s-a impus cu 6-4, 6-1 in semifinale, cat si saptamana aceasta, la Cincinnati, in optimile de finala, unde Simona a invins cu 7-5, 6-4.

Meciul dintre Irina Begu si Daria Gavrilova va avea loc in aceasta seara, dupa ora 23, ora Romaniei, fiind al patrulea meci pe terenul central (dupa Strycova-Suarez Navarro).